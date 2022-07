Kunstzomer op unieke plaatsen in Aalbeke en Rollegem

Dit weekend is het laatste weekend van ‘Kunstzomer Leiestreek’ in Aalbeke en Rollegem. De verschillende plaatsen kan je ook met de fiets verkennen. Vanaf eind augustus is ‘Kunstzomer’ er opnieuw in Bellegem en Kooigem.

Er worden werken getoond op unieke plaatsen. In Aalbeke zijn dat de werkmanshuisjes in de ‘Kunststraat’, zo wordt de Knokstraat voor twee weken genoemd. Daar bieden de huisjes met nummer 47, 48 en 55 tijdelijk onderdak aan de West-Vlaamse kunstenaars Jan Dewilde en Marie-Rose Demonie.

In Rollegem stellen Caroline Hochepied, Danny Morlion, Eric Van Meensel, Freddy Bultynck, John Penning en Monique Decroos tentoon in MFC De Kindervriend aan de Rollegemkerkstraat. Erik Hebberecht, Italiaans beeldhouwer Fabio Castelli, Jacky Bostoen en Jan Pieter De Graaf uit Heule doen dat in het Waterreservoir op Sint-Anna 56.

Kunstzomer loopt in Aalbeke en Rollegem nog op zaterdag 16 en zondag 17 juli, telkens van 14 tot 18 uur. De tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk.

‘Kunststraat’

We gingen op bezoek in de ‘Kunststraat’ in Aalbeke, waar we kunstenaars Jan Dewilde (67) uit Kuurne en Marie-Rose Demonie (67) uit Staden konden spreken.

Marie-Rose Demonie werd geboren in Ieper maar trok al heel West-Vlaanderen rond. Ze woonde ook in Roeselare, trok dan naar Izegem, Kachtem, terug naar Izegem, naar Brugge en nu woont ze in Staden. Ze runde nog een koude bakkerij in de Overleiestraat in Kortrijk. Haar ‘kunstnaam’ is Rose Demonie. “Op mijn werken zet ik enkel ‘Demonie’.

Jan Dewilde groeide op in Bissegem en woont in Kuurne. Hij werkt onder de naam ‘Jantje Dewilde-Dewaele’.

“Dewaele is de familienaam van mijn moeder. Ik zie het gebruik van haar naam als een eerbetoon aan haar.”

(EDB)