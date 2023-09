Kunstwandeling ‘KNOFlook’ mikt op 2.000 bezoekers

De Tinekesfeesten staan voor de Heulse kunst- en cultuurliefhebbers gelijk aan een nieuwe editie van KNOFlook. De bekende kunstwandeling is dit jaar toe aan haar 23ste editie. Het hoopt een vervolg te breien aan de voorbije twee recordedities, met telkens om en bij de 2.000 bezoekers. “Door extra reclame te maken in Kortrijk en de ruime omgeving hopen we ons bezoekersaantal nog verder te verhogen”, zegt organisator Johan Lapere.

KNOFlook (Kunst Naast Ons Feest) is een jaarlijkse kunstwandeling door Heule, die plaatsvindt op zaterdagmiddag en zondag tijdens de Tinekesfeesten. Verspreid over 14 locaties in Heule presenteren kunstenaars uit alle uithoeken van het land hun creaties. Onder hen ook drie Heulenaars, van de glaskunst van Mady Herman over de houten beelden van Lut Pattyn tot de collages in papier en hout van Ulrike Lakiere.

“We proberen kwaliteit te brengen en anderzijds ook in te zetten om de verscheidenheid van kunstdisciplines in de kijker te zetten. Zo is er een overzichtstentoonstelling van Laurent Geers uit Kortrijk bij Luc Verbeke in de Kortrijksestraat die zeker meer dan het bezoeken waard zal zijn”, legt Johan uit. De wandeling start zoals steeds aan het Kasteel, in het park van Heule.

“We proberen de verscheidenheid van kunstdisciplines in de kijker te zetten” – Organisator Johan Lapere

Net als de vorige edities zet de werkgroep ook opnieuw fel in om het ‘kunstvuur’ onder de Heulse jeugd weer aan te wakkeren met KNOFlook-kids. “Dit jaar maken we gebruik van prachtige tekeningen van kippen, draken, et cetera van Calista Kloeck om de kidsroute wat op te fleuren,” vult Johan aan. De werkgroep gaat ook al op zoek naar nieuwe locaties én werkgroepleden voor 2024. Mensen met ambities om de kunstwandeling verder te zetten of die een locatie ter beschikking willen stellen kunnen terecht op knoflook@tinekesfeesten.be. (JF)

De KNOFlook-kunstroute vindt plaats op zaterdag 9 september van 14 tot 19 uur en op zondag 10 september van 10 uur tot 18 uur. Het hele gebeuren is gratis. Alle praktische info is te vinden op www.knoflook-heule.be.