Kunstenfestival Watou lokt 20.000 bezoekers: “De magie is terug”

Het kunstdorp Watou ademde gedurende twee maanden opnieuw kunst en poëzie. Tot en met zondag 4 september kon je je laten onderdompelen in beeldende kunst en poëzie tijdens Kunstenfestival Watou 2022 ‘Sense of Place’. De interactie tussen het dorp en de kunstenaars en het samenspel tussen kunst en poëzie stond voorop. Zo’n 20.000 bezoekers ontdekten de 41ste editie.

De 40ste editie van Kunstenfestival Watou had met 29.000 bezoekers een recordaantal te pakken in 2021. Watou 2022 vond plaats van 2 juli tot 4 september. “We klokten af op 20.000 unieke bezoekers. Mensen die meerdere dagen terugkwamen, werden slechts één keer meegeteld. De fietsers die het gratis gedichtenparcours van Gwy Mandelinck affietsten, bezoekers van de off-expo in de Gasthuiskapel en festivalgangers die enkel de gratis locaties bezochten, werden niet meegerekend”, zegt cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V).

Magie is terug

“Dat is het bezoekersaantal dat we voor ogen hadden, dus we zijn zeer tevreden. We wilden vooral dat bezoekers tevreden waren over hun bezoek. We kregen lovende reacties en dat doet deugd”, zegt cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V). “De tevredenheid onder de bezoekers was nog nooit zo hoog. De nieuwe in situ-creaties, zowel bij de beeldende kunst als in de poëzie, wordt het meest naar voor geschoven als reden tot succes. ‘De magie is terug’, hoorden we.”

Van alle bezoekers bleek 92,5% afkomstig uit België en 7% uit Nederland. Van de Belgische bezoekers waren 39 % West-Vlamingen, 28 % Oost-Vlamingen, 15,5 % Antwerpenaren, 9,5 % Limburgers, 7,5 % Vlaam-Brabant/Brussel en 0.5 % Walen.

Onze roots

Stad Poperinge engageerde zich voor de tweede keer als organisator van het Kunstenfestival Watou. Koen Vanmechelen was de inspirator van het experimenteel voortraject ‘Patchwork’ dat vorig jaar werd opgestart om een nieuwe wind door het kunstenfestival te blazen. James Putnam en Michaël Vandebril traden op als curatoren. Tijdens de 41ste editie van Kunstenfestival Watou kreeg poëzie opnieuw een prominente rol. “Deze editie van Kunstenfestival Watou keerden we terug naar onze roots. We gingen op zoek naar de ziel van Watou en daar hebben we de bewoners van Watou bij betrokken. De interactie van het dorp en de kunstenaars wilden we versterken en dat is gelukt”, aldus Vandromme.

“We blikken meer dan tevreden terug op deze editie. Van alle kanten hoorden we lof over het vernieuwde concept. De nieuwe creaties en de link tussen beeldende kunst en poëzie waren dé troeven van Watou 2022. Voor ons een duidelijk signaal dat we deze succesformule moeten verderzetten in de toekomst. De basis werd al gelegd met een tweede Patchwork-kampement tijdens het kunstenfestival. Een internationale jury selecteerde 30 kunstenaars uit binnen- en buitenland. Zij verbleven vier dagen in Watou om inspiratie op te doen. We kijken hoopvol uit naar de voorstellen die zij begin november zullen indienen.”

Succesformule

“Wat het geheim is van deze succesformule? Mikes Poppe die elke dag van 10 tot 18 uur een performance deed, maar liefst 56 dagen stond hij op het veld. Op de laatste dag van het Kunstenfestival kwam ik hem tegen en hij vertelde me dat hij zeer voldaan en onder de indruk is van wat zijn werk heeft teweeggebracht. Poperinge en onze inwoners heeft hij in zijn hart gesloten”, zegt Vandromme.

“Ook de poëzie die (terug) nauw aansluit bij de beeldende kunst. Het merendeel van de werken zijn nieuwe creaties, gemaakt voor Watou en met deze plek als vertrekpunt. De autovrije markt creëert een ontspannen gevoel, straalt rust uit. De samenwerking met de bewoners, vooraf maar ook tijdens het festival”, somt de cultuurschepen op. “Zo sprak Ilke Cop af met de 10 Watouse vrouwen die ze op doek schilderde, in het parochiehuisje was er een reünie van de familie waarop Helena Cnockaert zich inspireerde voor haar werk, Tom Bogaert was verschillende keren aanwezig bij de schietingen van de Schuttersgilde en Schellekens organiseerde elke week een nomadische pop up-expo bij een andere Watounaar thuis. Onverwachte interventies van de deelnemende kunstenaars zoals het champignonritueel van Maud Vanhauwaert. De live muziek en poëzie verrijkten het geheel met als hoogtepunt de piano-driedaagse in Kasteel De Lovie.”