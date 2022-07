Kunstenfestival Watou gaat in dialoog met dorp en zijn inwoners

In het West-Vlaamse Watou begon zaterdag de 41se editie van Kunstenfestival Watou. De organisatie nodigt het publiek uit om de plek te leren ontdekken. Ook de kunstwerken en poëzie die worden getoond, zijn meer dan ooit verbonden met het dorp en zijn inwoners.

Kunstenfestival Watou blijft zichzelf elk jaar opnieuw heruitvinden. Dit jaar kampeerden kunstenaars een tijdlang in het dorp om ter plaatse hun ideeën uit te werken. Een twintigtal artiesten en evenveel dichters lieten zich inspireren door Watou. Het voortraject kreeg de naam Patchwork.

Sense of Place

“Onder de noemer Sense of Place kozen we nieuwe in situkunst- en dichtwerken. Veel kunstenaars werken rond globale, internationale thema’s, maar hier gaan ze in dialoog met de inwoners en de plek”, zegt James Putnam. Hij neemt samen Michaël Vandebril de rol op van curator. Inspirator van dienst is Koen Vanmechelen.

De werken zijn te zien op verschillende locaties in Watou en Kasteel De Lovie vanaf zaterdag tot en met 4 september. Je kan ook Watou meemaken vanuit je luie zetel dankzij Watou Live, te volgen via de Facebookpagina of in Kasteel De Lovie.