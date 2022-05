Kunstenfestival Aardenburg strikt Navid Nuur, Gommaar Gilliams en Maria Roosen

Van 16 juli tot en met 4 september vindt de derde editie plaats van Kunstenfestival Aardenburg. Met Nelleke Cloosterman, Navid Nuur, Tamara Dees, Elise Eeraerts, Che-Yu Hsu, Nick Ervinck, Maria Roosen, Dave Meijer, Domenico Mangano & Marieke van Rooy en Gommaar Gilliams maakte curator Benedict Vandaele onlangs tien nieuwe namen van deelnemende kunstenaars bekend.

Eerder al werd bekendgemaakt dat Koen van den Broek, Folkert de Jong, Johan Tahon, Hadassa Ngamba en Manjot Kaur acte de présence zullen geven op de Aardenburgse biënnale. Ook zullen er twee grote openbare interviews plaatsvinden: op 19 juli gaan P.C. Hooftprijs-winnaar Arnon Grunberg en Koen van den Broek onder leiding van journalist Jelle Van Riet met elkaar in gesprek in de Sint-Baafskerk in Aardenburg en op 13 augustus volgt in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Middelburg onder leiding van journalist Tamara Beheydt een gesprek tussen auteur Jeroen Olyslaegers en kunstenaar Johan Tahon. Dit jaar is het thema van Kunstenfestival Aardenburg ‘Over Grenzen’. Samen met een dertigtal kunstenaars zal curator Benedict Vandaele de uiteenlopende betekenissen en dimensies van het begrip grens onderzoeken.

Kunst op 15 locaties

Gedurende de biënnale is er op een vijftiental locaties werk te zien van opkomende en gevestigde kunstenaars. Bezoekers kunnen op ontdekkingstocht in Aardenburg én in Middelburg, want ook deze keer wordt er een brug geslagen met het Vlaamse grensdorp. Het mooie kunstparcours brengt de bezoekers op uiteenlopende binnen- en buitenlocaties zoals kerken, verlaten huizen en private tuinen. “De kunstenaars van Kunstenfestival Aardenburg 2022 hebben verschillende achtergronden en bevinden zich in verschillende fases van hun artistieke carrière”, klinkt het bij de organisatoren. “De diverse artistieke en culturele achtergronden brengen een waaier aan maatschappelijke onderwerpen met zich mee. Het actuele thema migratie komt vaak op een directe of indirecte manier aan bod. Hedendaagse topics als ecologie en zingeving worden ook aangesneden. De snel evoluerende wereld heeft eveneens een impact op de artistieke praktijk van vele kunstenaars en is goed voelbaar tijdens een bezoek aan Kunstenfestival Aardenburg 2022”, klinkt het. (MIWI)

Naast educatieve workshops en rondleidingen pakt ‘Over grenzen’ uit met tal van activiteiten. Tijdens de verschillende tentoonstellingsweken wordt een uitgebreid programma aangeboden met poëzie, muziek en literatuur.

Meer info opwww.kunstenfestivalaardenburg.nl