Kunstendag voor kinderen in Ieper: “Als ik dat allemaal zie krijg ik zelf zin om weer met tekenen te beginnen!”

Ook in Cultuurcentrum Het Perron konden kinderen tussen 3 en 12 jaar dankzij de 12de editie van ‘Kunstendag voor Kinderen’ zondag van 14 tot 17 uur gratis deelnemen aan creatieve workshops die hen lieten kennis maken met kunst. We liepen even langs op het einde en zagen niets dan stralende gezichtjes, zowel bij de kleine kunstenaars als bij de medewerkers.

Isabelle Verstraete en David Felizarda Real van CC Het Perron zijn in hun nopjes over de opkomst. “We mochten hier, afgaand op het aantal chocomelkporties, zeker 150 kinderen verwelkomen. Een ruwe rekensom maakt dat we toch zeker 350 mensen over de vloer gehad hebben.”

“Zonder inschrijvingen werken is altijd een beetje spannend, maar we zien dat de promo die we voornamelijk in onze regio en op sociale media gevoerd hebben zijn vruchten afwerpt. Uiteraard heeft het herfstweer de opkomst ook positief beïnvloed.”

Koffiemokken beschilderen

We zien dat de workshop waar koffiemokken en -tassen beschilderd worden heel populair zijn, want de tafel staat afgeladen vol met mooi ingekleurde mokken, die eventjes drogen en dan door de rechtmatige eigenaars worden opgehaald. Ook de workshop ‘Draw me a house’ kent veel bijval.

We ontmoeten er Mattijs Verhulst (6) en Laurens (4) Verhulst met mama Hanneleen De Seranno uit Poperinge. “Het is fijn dat je hier zomaar kunt binnenwaaien. De zoontjes hebben boven al een werkje gemaakt geïnspireerd op Mondriaan (zie foto) en dat deden ze graag.”

Een dak voor de sint

De broers hebben ook een koffiemok versierd en Mattijs was bezig met het tekenen van een huis, dat hij graag een beetje verduidelijkt. “Het heeft dakpannen en een schoorsteen. (bevestigt dat hij aan Sinterklaas dacht toen hij het tekende, red.) Mijn kamer is onder het dak en voor mama en papa, alsook voor mijn broers Laurens en Florian ga ik nog een apart huisje tekenen. Er is ook een grote boom in de tuin.”

Mama Hanneleen De Seranno vindt het alvast een heel creatieve en afwisselende namiddag. “Want met kleine kinderen weet je niet altijd hoe het loopt.”

Gevarieerd aanbod

In de polyvalente zaal treffen we Ieperling Clenn Norman die met zijn pluskinderen aan het knutselen is, bijgestaan door mama Sylvia Decat, afkomstig van Watou. “De kids Lars en Seppe waren bij de eersten om de grote Keith Haring-tekening (zie foto) in te vullen.”

“We doen geregeld dergelijke activiteiten met hen en merken dat ze dat graag doen. Thuis maken we soms tekeningen met een timer, die we dan na een minuut aan elkaar doorgeven. Dat levert ook leuke resultaten op. Hier is het alvast een gevarieerd aanbod.”

Zelf weer zin

Favian Masiel (16) en Robbe Seghers (20) hebben hun zondagnamiddag opgeofferd om kinderen een leuke artistieke namiddag te bezorgen. Favian: “We zijn hier met de Sporrewoan-werking om te ondersteunen en dat gaat van gebruikte spullen afwassen tot kinderen helpen en uitleg geven. Als ik dat allemaal zie krijg ik zelf zin om weer met tekenen te beginnen, wat ik vroeger gedaan heb. Volleybal is ervoor in de plaats gekomen. Door nu mee te doen met de kinderen komt de goesting weer boven.”

Robbe: “Ik heb de Keith Haring-tekening helpen opstarten en nagenoeg alle kinderen van 3 tot 6 hebben hier wel aan meegewerkt. We zullen het eindresultaat (waarvan een deel te zien is op de foto, red.) een speciaal plaatsje geven in de Sporrewoan-lokalen bij de Fenix. Het was mooi om zien hoe iedereen hier enthousiast aan meegewerkt heeft.”

Onbewust meewerken aan een boek

Met de workshop ‘Draw me a house’ werkten de kinderen onbewust mee aan een boek, vertelt visual artist Jonas Vansteenkist, die met dit artistiek project samen met Thomas Jacques hoopt het grootste archief van huistekeningen te verzamelen.

“De jongste tekening komt van een driejarige, terwijl de oudste voorlopig gemaakt is door iemand van 83, al staat er geen maximumleeftijd op ons project. We hebben er ondertussen 900 en na vanavond zitten we al over de duizend. Die stoppen we in dozen volgens het geboortejaar van de tekenaar. We hebben ons zelf vijf jaar de tijd gegeven om dit af te werken en hopen tekeningen van over heel de wereld in ons archief van huistekeningen te hebben. Soms werken we ook met specifieke doelgroepen, zoals bejaarden.”

“We stellen immers vast dat vanaf 60 alles weer kan op vlak van huizen. We merken dat dertigers minder tekenen en als ze dat doen dan is dat minder kleurrijk. Vandaag hebben we onze eerste tipi voor in onze collectie, waar al heel veel paddenstoelenhuisjes in zitten. Origineel is ook een hamburgerhuis dat iemand maakte.”

“Van de tekeningen maken we ook video’s met ‘kijkrichting’ waarbij we het geboortejaar vermelden. Die kun je bekijken op onze website: https://www.jonasvansteenkiste.com/draw-me-a-house.”