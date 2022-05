Kultuurvereniging tovert ’t Chringhene in Gits opnieuw om tot Camping Municipal

Voor overnachting en ontbijt op zondag betaalt men 13 euro. Kinderen onder de 12 jaar betalen slechts 8 euro en kleuters tot 5 jaar mogen gratis kamperen. Inschrijven kan via info@vkvg.be of via volgende link https://eventalix.org/events/6908ff2c-58ca-4172-aff0-4ba38036604c/orders?fbclid=IwAR2colhT4Eh6XKWR277WXq0k48FR5aInj8-hxdecGs9cIgGHQpjHfcTcSaw#.