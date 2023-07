Kubbtornooi en ruilbeurs blikvangers op Bilkhagefeesten: “Feestweekend voor jong en oud”

Voor de 46ste keer vinden dit weekend de Bilkhagefeesten plaats in de gelijknamige wijk in Waregem. De aftrap wordt traditioneel gegeven met de ruilbeurs voor champagnecapsules.

Van zaterdag 1 juli tot en met maandag 3 juli viert de wijk Bilkhage naar goede gewoonte weer feest. Het feestweekend begint met de ruilbeurs voor champagnecapsules, die tien kaarsjes uitblaast.

Nieuwe capsule

“Omdat het de tiende editie is, hebben we voor iets speciaals gezorgd”, zegt Dirk Demeulemeester, de secretaris van het wijkcomité. “Niet alleen wordt er traditioneel een nieuwe capsule op fles uitgebracht, dit jaar krijgt iedereen die een fles champagne koopt er nog twee Belgische capsules bij. Een echte buitenkans voor de geïnteresseerden.”

“Omdat het de tiende editie is van de ruilbeurs doen we iets speciaals”

In de namiddag staat de Vlaamse kermis, een spelnamiddag voor jong en oud, op het programma, net als het Bilkhaags Kubbtornooi. “We breien een vervolg aan de uitermate geslaagde eerste editie van vorig jaar”, zegt Dirk Demeulemeester. “Er wordt gemikt op zestien ploegen die zich trouwens nog altijd kunnen inschrijven via onze website.” De deelname is gratis, maar een inschrijving via www.bilkhage.be is wel noodzakelijk.

De feesten op zondag staan in het teken van culinair genieten, met het SOBA-aperitief en een feestbarbecue voor de wijk. “Daarna kan je deelnemen aan een wandelzoektocht. We hebben een gezinsvriendelijke, rustige tocht van ongeveer vijf kilometer in petto. De prijsuitreiking, met afzonderlijke prijzen voor de jonge deelnemers, is een rustige uitloper van een fijne zondag.”

Vinkenzetting

Afsluiten doet het feestcomité op maandag met een vinkenzetting in de Tijmlaan en een koffietafel voor senioren. “Voor sommige senioren zijn de drukke dagen misschien te veel geworden. Ze zijn daarom welkom op de koffietafel, waarbij zanger Ron Verbeke zijn gloednieuwe programma over Waregem komt voorstellen”, besluit Dirk Demeulemeester enthousiast.

