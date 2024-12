KSA organiseert kerstmarkt voor het goede doel in Anzegem

KSA Ter Vichten organiseert op vrijdag 20 december een sfeervolle kerstmarkt ten voordele van De nachtlichtjes: “Een goed doel dat zich reeds tien jaar ongelofelijk inzet voor wie een lichtpuntje in het donker nodig heeft”

“Samen maken we van deze kerst iets moois!” Vrijdag 20 december organiseert KSA Ter Vichten een sfeervolle kerstmarkt ten voordele van De Nachtlichtjes. “Iedere aankoop en bijdrage helpt om licht en warmte te brengen waar het het hardst nodig is”, nodigt het leidersteam van de jeugdbeweging uit.

“Een prachtig goed doel dat zich inzet voor wie een lichtpuntje in het donker nodig heeft. Laat je betoveren door de warme kerstsfeer, kraampjes met unieke geschenkjes, ambachtelijke lekkernijen en winterse dranken. Een gezellige bijeenkomst om samen de magie van kerst te vieren en tegelijk een verschil te maken voor een waardevolle zaak!”

Reeds 150.000 euro geschonken

Voorzitter van de vzw De Nachtlichtjes Kurt Goeminne (51) reageert dankbaar. “We waarderen dit initiatief van de KSA sterk”, reageert hij.

“Het zal nu het tiende jaar zijn dat we met De Nachtlichtjes de 1.000 kilometer fietsen voor Kom Op Tegen Kanker (KOTK). Een jubileumeditie! In 2025 zullen we opnieuw met twee teams aan de start verschijnen.”

“Ondertussen zitten we aan een grootorde van 150.000 euro die we op die manier geschonken hebben aan KOTK. Ieder team bestaat uit een man of acht en rijdt de 1.000 kilometer in het Hemelvaartweekend. Elke persoon neemt dan 125 kilometer voor zijn rekening.”

Startgeld

Per team dien je 5.500 euro startgeld te betalen om te mogen starten, dus in totaal is dat dan 11.000 euro, dat integraal naar KOTK gaat. “Er zijn zelfs een aantal jaren geweest dat we met drie teams reden. Het is in dat kader dat er tal van acties op poten worden gezet. De kerstmarkt op 20 december is daarin een heel mooi initiatief. Die avond staat er ook al enige tijd een Après-ski gepland van Knaldrang Deerlijk, dus we gaan ons wat moeten verdelen”, besluit voorzitter Goeminne.

(GV)