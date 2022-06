KSA laat de Kruisstraat drie dagen oranje-blauw kleuren

De jongens van KSA Izegem zijn er heel graag bij op de Batjes. Dit jaar vinden ze een stekje aan Art’Iz in de Kruisstraat en hopen ze elke dag veel vrolijke gezichten te mogen verwelkomen. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel en er zijn tal van drankjes te krijgen.

De KSA heeft jaarlijks een afspraak op de Batjes. Ze waren op voorgaande edities al op verschillende plaatsen te vinden, maar dit jaar kan je de jongens vinden in de Kruisstraat 13 ter hoogte van Kunstacademie Art’Iz.

“Het is de eerste keer dat we alles in de Kruisstraat mogen opzetten. We zullen opvallen met onze gesjorde stand en we maken het heel gezellig”, vertelt oud-leider Dario Van Fleteren. “De periode midden juni is voor onze leiders niet altijd ideaal met de examens, maar we kunnen rekenen op heel wat oud-leiders en helpende handen dus daar zijn we blij mee.”

Opbrengst helpt ons om de prijs voor het kamp te drukken

Drie themadagen

KSA is het hele weekend van de partij en probeert elke dag iets anders te doen. “Vrijdag staat alles in het teken van Stop-Working. We willen de mensen na hun werk nog even verblijden met een frisse pint of een ander drankje en we zorgen voor die verfrissing aan democratische prijzen”, zegt Dario. “Zaterdag nodigen we alle oud-leiders uit. Zondag houden we dan een coureur café. Op zondag gaan heel veel mensen fietsen in groep en net die groepen hopen we te mogen verwelkomen na hun ritje.”

Springkasteel

De thema’s zijn uiteraard niet bindend. “Iedereen is het hele weekend van harte welkom aan onze stand. We zorgen voor een springkasteel voor de kindjes, zo kunnen mama en papa op hun gemak van iets lekkers genieten.”

KSA Izegem hoopt op veel volk. “Het weer is een grote factor, dus we hopen op veel zon. De Kruisstraat zal zeker blauw en oranje kleuren tijdens de Batjes”, zegt Dario.

“De opbrengst van het weekend gaat integraal naar onze werking. Onze grote verbouwingswerken zijn financieel rond, maar we kunnen altijd een extra centje gebruiken om de kampprijs voor onze leden te drukken of om facturen te betalen. Ook voor verenigingen wordt het leven steeds duurder natuurlijk.” (MVI)