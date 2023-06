KSA-fuiven ‘Kings of MusiK’ en ‘Kids of MusiK’ aan de Hogestraat

Twee avonden na elkaar organiseert de jeugdbeweging KSA Driekoningen op een terrein aan de Hogestraat, dichtbij het kruispunt met de Waterhoekweg, een openluchtfuif. Op vrijdag 7 juli van 17 tot 23 uur is er de kinderfuif ‘Kids of MusiK’ en op zaterdag 8 juli van 17 tot 3 uur het traditionele muziek- en dansfeest ‘Kings of MusiK’. Voor de kinderfuif bedraagt de toegangsprijs maar 2 euro, voor de ‘grote fuif’ is dat 6 euro. Tijdens de kinderfuif is er tal van animatie op kindermaat voorzien met grime, een springkasteel, een kinderbar met braadworsten en een babbelhoekje. Tijdens ‘Kings of MusiK’ komt Lambicious live spelen (de combinatie van beats en saxofoon) en brengen diverse dj’s een set: Mr.Majar, Kisses from Gloria, Stonebox, Nostalziggy, Lester, C-How en Pocketz. Er zijn naast lekkere drankjes en cocktails ook hamburgers en croque-monsieurs verkrijgbaar. Op de foto bij lokaal ‘t Wespennest een ruime delegatie van de KSA-leiding die de twee fuiven in goede banen zal leiden. Uiteraard gaat de opbrengst naar de werking van de jeugdbeweging. (foto JS)