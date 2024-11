Kruiseke kan beginnen aftellen naar jaarlijkse kerstmarkt: “Starten met kerstparade en afsluiten met après-ski party”

Van een meet & greet met de Kerstman tot een volwaardige kerstparade? Tijdens de kerstmarkt van Kruiseke kunnen bezoekers genieten van sfeer en gezelligheid, compleet met foodtrucks. “En de late uurtjes sluiten we af met een après-ski party.”

Nieuw is de kerstmarkt van Kruiseke niet, al blijft het leuke gebeuren wel jaar na jaar groeien. “Tot vorig jaar konden mensen terecht in de loods van Palm Exotics, die mee helpen organiseren. Maar dat begon stilaan uit zijn voegen te barsten.”

Voor het eerst besloot de organisatie van de kerstmarkt dan ook om De Knippelaar als uitvalsbasis te gaan gebruiken. Het wordt dit jaar een kerstmarkt die bestaat uit drie onderdelen. Zo is er de klassieke markt, waar we ondertussen al een vijftiental standjes hebben die hebben toegezegd. Het gaat van foodtrucks tot mensen die decoratie maken en zelfs speelgoed aanbieden. Maar starten doen we dit jaar met een kerstparade voor kinderen. Ze kunnen deelnemen in een eigen gemaakte praalwagen of zelfs met de fiets. Daarvoor hebben we ondertussen al een vijftigtal inschrijvingen, dus het idee wordt gesmaakt.”

Gratis toegang

De kerstmarkt wordt dit jaar afgesloten door een après-ski party. “En daarvoor kunnen we rekenen op de platentalenten van D&M Productions. De kerstmarkt gaat door op zaterdag 7 december, waarbij de deuren openen om 17 uur. De markt zelf loopt tot 21 uur, maar dat is niet echt een vast uur. Als er veel volk komt kijken, dan kan dat gerust wat uitlopen. Toegang tot de markt en de parade is overigens ook volledig gratis. De fuif nadien werkt wel met kaarten, maar daar hielden we de prijs bewust erg democratisch. Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen bij de leden van de organisatie.”