Krottegemse Feesten eindelijk toe aan tiende editie, wel met beperkte muziek

De Krottegemse Feesten zijn terug van weggeweest. Na twee afgelaste edities door corona konden de meerdaagse festiviteiten vorig jaar niet plaatsvinden na een dispuut rond de evenementenregeling van de stad. “Maar we zijn tot een compromis gekomen. We hebben er nooit over getwijfeld om met dit evenement te stoppen”, aldus Frank Wauters van de Krottegemse Ransels. De organisatoren pakken uit met enkele nieuwigheden. Zo is er voor het eerst een skeelerwedstrijd en een wielerwedstrijd voor juniores.

De Krottegemse Ransels kunnen eindelijk hun verjaardagseditie van de Krottegemse Feesten organiseren. Door de coronacrisis kon de tiende verjaardag in 2020 en 2021 niet gevierd worden, vorig jaar was er een dispuut tussen de stad en de Ransels omtrent de evenementenregeling. “Toen kwamen we erg laat te weten dat we op woensdag en donderdag geen vergunningsplichtige muziek mochten brengen en dat muziek op donderdag slechts tot 22 uur kon. Inmiddels hebben we een compromis gevonden met de stad. Op donderdag, vrijdag en zaterdag mogen we tot 12 uur muziek brengen en het geluid mag maximum tot 85 decibel gaan”, aldus Frank Wauters, voorzitter van de Krottegemse Ransels. Het wijkcomité is alvast blij dat hun festiviteiten dit jaar wel plaatsvinden. “We hebben nooit overwogen om te stoppen.”

Avondmarkt

De tiende editie van de Krottegemse Feesten brengt heel wat nieuwigheden. Op woensdag 17 mei trapt een avondmarkt de vijfdaagse af. “We organiseerden al eens iets dergelijks in de beginjaren van de feesten. We gaan hiervoor een samenwerking aan met de Bond West-Vlaamse Marktkramers. We verwachten een 20-tal kramen.” Op dat ogenblik zijn er ook al een zestal kermiskramers neergestreken op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Geen botsauto’s dit jaar, maar wel de spectaculaire attractie ‘Lambada’.

Skeelerrace

Op Hemelvaart is er terug de Krottegemse Corrida. De jeugdreeksen starten al om 15.15 uur. “Daarna maken we ons op voor een nieuw evenement. In samenwerking met Iskate organiseren we een skeelerrace. Ook wie dit eens wil proberen is meer dan welkom.” Na het skeeleren is het weer de beurt aan de lopers. Zij kunnen kiezen uit 5,2 of 10,5 kilometer. Meer informatie omtrent de corrida is te vinden op www.krottegemsecorrida.be.

“Met de stad kwamen we tot een compromis”

Het Krottegem Festival palmt twee dagen van de festiviteiten in. “We kiezen hierbij vooral voor wereldmuziek”, aldus Wauters. Zo brengt de groep Urga op vrijdagavond een warme Slavische sfeer naar Krottegem met onder andere verschillende Oekraïense songs. Op zaterdag is het vooral uitkijken naar Skyblasters. De Gentse band viert dit jaar het 30-jarig bestaan. Alle optredens tijdens het Krottegem Festival zijn gratis.

Op de laatste dag van de Krottegemse Feesten organiseren de Ransels in samenwerking met Cycling Vlaanderen voor het eerst een wielerwedstrijd voor juniores. De deelnemers rijden in totaal 17 ronden van 5,60 kilometer. Start en aankomst liggen in de Bruanestraat. “Die dag zijn er geen andere wedstrijden voor juniores in onze provincie. We hopen dus op heel wat deelnemers.”