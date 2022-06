Krombekes Feest van het Paard is na corona direct weer voltreffer

Paardenkoersmaandag in Krombeke. Sedert 2000 wordt er gekoerst in de weide, en dit altijd met succes. De voorbije twee jaar stak Covid-19 een stokje in de wielen van de organisatie, die vooral uitkeek of de mensen zouden terugkeren naar de paardenkoersen. Maar het zijn er gewoon nog meer geworden dan vroeger.

Vzw Feest van het Paard in Krombeke met voorzitter Marnix Lemahieu kon onmogelijk de paardenkoersen organiseren in 2020 omdat alles toen potdicht zat. Vorig jaar werden de beperkende maatregelen wat laat opgeheven, zodat de organisatie toen ook geen paarden kon laten koersen. Maar dit jaar zou het heus weer een voltreffer worden, zo werd alvast gehoopt. En het is een voltreffer geworden.

“Er is altijd wel wat angst om terug te organiseren na twee jaar van totale coronastilte. Zouden de mensen nog afkomen naar Krombeke? En nu zijn er zelfs weer stijgende coronacijfers zodat we vreesden dat daarvoor ook een deel van de gewoonlijke bezoekers zou kunnen afhaken. Maar gelukkig is niets minder waar. Toen de eerste paardenkoers startte om 17 uur was er inderdaad nog niet veel beweging op de weide, maar tegen 19 uur waren er toch al meer bezoekers aanwezig dan tijdens de andere jaren. We kregen het vertrouwen van onze trouwe sponsoren om toch verder te blijven organiseren. We deden dit, en het publiek is daar bijzonder dankbaar voor. Natuurlijk is er ook een uitstekend weer met een zonnetje en zonder veel wind. Iedereen kan weer de geur van het paardenzweet opsnuiven en natuurlijk ook die van de barbecueworsten. We zijn vooral blij dat bij het vorderen van ons programma er vooral nog heel wat jong volk bleef toestromen voor de scurry driving waarbij vijf gespannen pony’s een menwedstrijd hielden rond hindernissen, voor de grote finale met alle winnaars van de koersen, en vooral ook met de koers voor boerenpaarden en natuurlijk de steeple chase over de Paardenkoersbeek.’ zagen we niets dan heel tevreden gezichten bij de bestuursleden van vzw Feest van het Paard”, zegt voorzitter Marnix Lemahieu.

Voor het eerst in de geschiedenis van de paardenkoersen, ging ook het optreden van coverband Luna 6 door op de paardenkoersweide, en dus niet in het centrum van het dorp. Er was immers te lang onzekerheid of café Hof van Vlaanderen open zou gehouden worden tijdens het kermisweekend, zodat al redelijk vroegen een beslissing diende genomen te worden. Maar zowel de paardenkoersen, het optreden als de dj achterna, werden allen dikke voltreffers. Dat belooft alvast voor de volgende jaren. (PC)