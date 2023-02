Krombeke wil weer kermis vieren in Hof van Vlaanderen

Begin februari wordt in Krombeke traditioneel de winterkermis gevierd, al lijkt dat feest stilaan in de vergeethoek te belanden. De winterkermis was altijd een binnenkermis, met activiteiten in verschillende cafés. Zelfs de cafés buiten de centra van het dorp, kenden een grote opkomst bij de winterkermis. Met café ‘t Gemeentehuis telt het Witsoonedorp nog amper één café en al de rest is al verdwenen. Café Hof van Vlaanderen, dat het centrum van het kermisgebeuren en het verenigingsleven was, staat nu al enkele jaren te koop. Eigenares Linda Meulenaere wil niet liever dan dat het café zo snel mogelijk weer een volwaardige uitbating krijgt. “De tijden zijn natuurlijk veranderd en we weten allemaal dat er geen winterkermissen meer kunnen zijn zoals 20 jaar geleden”, beseft Linda.

Dorpshuis

“De meest succesvolle winterkermis was die van Sint-Antonius, wanneer de mensen kwamen dienen voor hun dieren. Sint-Blasius, die bekend was voor de keelpijn en andere aandoeningen, kende duidelijk ook zijn aanhangers. Maar blijkbaar is daar nu minder behoefte aan. Natuurlijk is er ook de verminderde rol van de kerk. Mensen kiezen nu immers zelf hoe ze de vrije tijd besteden. In Krombeke is er op Blasiusmaandag nog een kerkdienst waar de mensen heen kunnen, maar daarna trekt iedereen weer naar huis. Gelukkig is er nu het Dorpshuis, dat iets meer dan een jaar geleden werd ingericht in de voormalige pastorie. Je kunt er een drankje drinken of iets van voeding kopen in het winkeltje. Een dorp zonder winkels of zonder een goed draaiend café, dat zie je steeds vaker. Maar eigenlijk kunnen we nog niet klagen in Krombeke. Er is nog altijd een bloeiend verenigingsleven. Er zijn de koersen, de rommelmarkt en vooral ook het kermisweekend. En dan zou ik het bijzonder spijtig vinden dat er geen plaats meer zou zijn voor een café waar iedereen binnen het dorp terechtkan. Ja, de tijden zijn veranderd. En echt, mijn hart bloedt, want het doet pijn.” (PC)

Naast de hoogmis op zondag 5 februari organiseert Feestcommissie Krombeke op zaterdagavond de 35ste editie van de Blasiusverenigingenquiz en op maandagmorgen om 9.30 uur is er Blasiusmaandag met de eucharistieviering.