Krikrak laat je cultuur proeven met al je zintuigen

Het gratis familiefestival Krikrak vindt voor de zevende keer plaats op zaterdag 5 en zondag 6 november en laat je cultuur proeven met al je zintuigen. Vier Brugse cultuurhuizen worden tijdelijk omgetoverd tot speelplekken waar creatieve workshops, voorstellingen en ontdekkingsmomenten plaatsvinden.

Leerlingen uit het gewoon en het buitengewoon onderwijs stellen drie belevingsinstallaties tentoon en 750 Brugse leerlingen zorgen met kleurrijke weefwerkjes voor een speelse wegwijzer tussen de vier speelplekken.

Bruisende speelplekken en prikkelende installaties

“Tijdens het eerste novemberweekend maken we bruisende speelplekken van het Concertgebouw, het Gruuthusemuseum, de Koninklijke Stadsschouwburg en House of Time. Speciaal voor Krikrak kregen ze een kindvriendelijke naam: het Gouden Fluweeltoneel, het Kleurrijk Kunstenpaleis, het Rode Zoekspeelhuis en de Creatieve Ontdekkingsplek. Er staan creatieve workshops, voorstellingen en ontdekkingsmomenten op het programma”, weet voorzitter Franky Demon van Brugge Plus.

“Bij het Concertgebouw, het Gruuthusemuseum en de Stadsschouwburg zorgen we, in samenwerking met De Batterie, voor belevingsinstallaties. Momenteel zijn leerlingen uit het buitengewoon en het gewoon onderwijs deze belevingsinstallaties aan het bouwen. Drie samengestelde groepen met creatieve kinderen uit basisscholen Het Noordveld, Spermalie en Brugge Centrum zullen installaties maken die de verschillende zintuigen prikkelen en met elkaar verbinden. Tijdens Krikrak, maar ook de hele herfstvakantie lang, zullen de installaties opgesteld staan”, aldus Demon.

De leerlingen zijn aan de slag gegaan onder leiding van coördinator Anne De Loof van de participatieve kunstpraktijk De Batterie. “Het is de derde keer dat we deelnemen aan Krikrak, maar de eerste keer dat we met samengestelde groepen werken. Het parcours is redelijk uitdagend, want we vertrekken vanuit een zintuiglijke beleving, waarbij die zintuiglijke prikkels daarna moeten omgezet worden naar andere vormen. Op elke plek is er ook telkens een andere opstart, maar het zal goedkomen”, verzekert Anne.

Drie kilometer lange wegwijzer

“Ook mooi is dat Krikrak tijdens de hele herfstvakantie het Brugse stadsbeeld betrekt bij de sfeer van het gastvrije familiefestival. Sinds begin september zijn 18 Brugse scholen – goed voor 750 leerlingen uit 36 klassen van het derde kleuter tot het zesde leerjaar – in de weer met knutselpakketten van Lappie Lapstok. Met kippengaas en gerecycleerde stukjes touw maken ze kleurrijke weefwerkjes. Hun creaties zullen tijdens de hele herfstvakantie bomen en palen, balustrades en gevellampen in het Brugse straatbeeld sieren. Als een drie kilometer lange, speelse wegwijzer zullen ze families langs de route van het festival leiden, van het Concertgebouw tot in House of Time, langs het Gruuthusemuseum en de Stadsschouwburg.”

“Het weven is in zekere zin een work in progress, want het kent zijn afsluiter op het festival zelf: dan wordt als laatste stukje van de route een groot wandtapijt geweven op het Gruuthuseplein”, geeft Demon nog mee. (CGRA)