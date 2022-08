Kriekefeesten in Ingelmunster sluiten zondag af met grootse kidsdag

De Ingelmunsterse Kriekefeesten worden op zondag 7 augustus afgesloten met een grootse kidsdag. Inderdaad, de kinderen staan centraal op de Krieke in en rond de feesttent in de landelijke Kweekstraat.

De voorbije drie dagen waren al méér dan geslaagd voor de Krieke. Vooral door de huldiging van Gele Trui-drager en beroepswielrenner Yves Lampaert. Op donderdagavond vierde de Krieke een dag langer feest en mochten ze die dag al honderden mensen verwelkomen op de Kriekeweide.

De barbecue op zaterdagavond voor buurtbewoners, sponsors en genodigden was eveneens een schot in de roos. De Krieke kon terug rekenen op heel wat vrijwilligers om de barbecue goed te laten verlopen. Op zondag is er de kidsdag.

Vanaf 13.30 uur is er initiatie en kampioenschap buitenspel Leeuwentoren, kinderdorp met schminkstand en circus, schietlapschieten, kampioenschap eiergooien, ballonvaart, DJ Kristof… Weet je niet wat te doen vandaag? Ga dan met de kids naar de Kriekefeesten in Ingelmunster. De toegang is gratis.

(PADI)