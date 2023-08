Kortrijkse studentenclubs starten eerste festivaldag met cantus op Dran(k)outer

De Kortrijkse studentenclubs zetten de allereerste dag van Festival Dranouter goed in met een zelf georganiseerde cantus op de camping. “Het is leuk om even samen te zijn vlak voor de officiële start van het festival”, vertelt Elke Vandermeule van de studentenclub Moeder en Vader Kanon. “Normaal gingen we starten om 10 uur, maar we hebben het nog een uurtje uitgesteld om nog wat uit te rusten.”

Vorig jaar ontstond er op de camping van Festival Dranouter spontaan bij het ochtendgloren dagelijks een cantus. Enkele fanaten van de studentenclubs hadden het lumineuze idee om de dag samen goed in te zetten. Dit jaar wordt die traditie door de Kortrijkse studentenclubs Moeder en Vader Kanon, Ecliptica en Kerberus verdergezet.

Sfeerbeeld van tijdens de cantus. © gf

Op de eerste ochtend van het Festival Dranouter is het al direct boenk erop met de cantus. Een honderdtal festivalgangers verzamelen onder de afwisselend bewolkte en zonnige hemel om er om samen de dag te beginnen. “Normaal gingen we al om 10 uur starten, maar we hebben het toch een uurtje later gedaan, zodat iedereen nog wat kon uitrusten van de eerste feestavond”, vertelt studente Elke Vandermeule.

Chill de dag inzetten

“Het is gewoon plezant om hier samen te zitten en de liedjes te zingen. Dit jaar hadden we er wel een Facebookevenementje van gemaakt, maar het blijft heel los. We zingen wat liedjes uit het hoofd, want heel weinig mensen hebben hun codex speciaal meegesleurd naar hier. Het is ook niet officieel, dus er niet een iemand specifiek die de cantus voorzit of regels die moeten gevolgd worden”, lacht Gilles Styns.

“Sommige gaan wel hard, maar dat zou niet anders zijn zonder de cantus”

“Het is leuk om doorheen het festival eens allemaal samen te komen met de mensen, die je kent”, vult Elke aan. “We zullen later ook nog eens samenkomen op de camping met alle nieuwe toekomstige studenten, die interesse hebben in onze kring. Dat wordt gewoon een chille en gezellige kennismaking.”

“Het is allemaal heel natuurlijk en gezellig en net dat maakt het zo leuk. Of dit niet vroeg pieken is?”, lacht Elke. “Ja, sommige gaan hier wel hard. Maar dat zou niet anders zijn zonder de cantus. Waarschijnlijk zullen sommige hierna wat watertjes moeten drinken of een dutje moeten doen om verder uit te rusten.”