Kortrijkse ondernemers organiseren King Kong United

King Kong Club strijkt zaterdag 8 maart opnieuw neer in Kortrijk. Na locaties zoals De Kreun, Albertpark, Begijnhof en LandMarck koos de organisatie Depart aan het Nelson Mandelaplein voor deze ‘King Kong United’. Het event is gratis, maar registreren is verplicht.

Grote namen zoals Deborah De Luca, Amelie Lens en Dave Clarke passeerden al op de King Kong Club-events sinds 2011. “Dit jaar pronkt BBE op onze line-up”, zegt oprichter, dj en promotor Fred Hush. ‘King Kong United’ wordt dit jaar mee gedragen door de Kortrijkse ondernemers van Manuel Kartel/Jaguar en GEN X Recordstore. “Hetzelfde team als vorig jaar op LandMarck. De samenwerking zit goed en muzikaal kunnen we het goed met elkaar vinden.”

King Kong Club organiseert verschillende evenementen in West-Vlaanderen. “Zo verzorgen we de techno-stage op zowel Ostend Beach als het High Light Festival. Nu strijken we opnieuw neer in Depart. Eén keer per jaar organiseren we een gratis evenement, waarvoor registratie vereist is, maar waarbij geen inkomgeld betaald hoeft te worden.”

De locatie voor de zomereditie van King Kong Club moet nog worden bepaald. “Mogelijk kiezen we voor het kasteel in Zwevegem. Unieke locaties zijn voor ons erg belangrijk. Depart werd gekozen vanwege de kwaliteit en de positieve ervaring tijdens Sinksen.”

Line-up in crescendo

King Kong Club focust zich traditioneel op house en techno, maar dit evenement krijgt een bredere insteek en start bovendien vroeger, om 20 uur. “Vandaar ook de naam ‘United’. Festivalgangers zijn gewend om verschillende stages te ontdekken en een breder muzikaal aanbod te ervaren, dat willen we ook aanbieden. De genres sluiten goed op elkaar aan en gaan in crescendo, van soft naar hard.”

De avond begint met easy beats en afrohouse tot middernacht met Gigi van 20 tot 21.30 uur, Vilalica tot 22.45 uur, gevolgd door Woodruff. “Daarna schakelen we over naar trance met BBE tot 1 uur, gevolgd door techno van Man Outta Space tot 2.30 uur en ik sluit King Kong United af”, vertelt Fred Hush.

King Kong United vindt plaats op zaterdag 8 maart in Depart en gaat door van 20 tot 4 uur. “We verwachten ongeveer 800 bezoekers. De minimumleeftijd is 18 jaar.”