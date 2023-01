Kortrijkse nachtclub The Fly sluit 18 februari: “Vergunning loopt af”

Zaterdag 18 februari zal je voor een laatste keer kunnen feesten in de nachtclub ‘The Fly’ in Kortrijk. Op 21 oktober 2022 opende de club de deuren, maar na vier maanden zit het verhaal van ‘The Fly’ erop. “Nu zullen we eerst alles evalueren en daarna zullen we kijken of er nieuwe projecten aankomen in toekomst”, vertelt uitbater David Desrousseaux (49).

Zaterdag 18 februari loopt de vergunning van de nachtclub ‘The Fly’ af. “We zullen die voorlopig niet verlengen”, zegt uitbater David. “Op deze locatie op de Gentsesteenweg zitten we midden in een industriegebied. Het wordt heel moeilijk om hier een vaste vergunning te krijgen voor een club. En in de afgelopen maanden ondervond een van de buren wat hinder, maar er werd gelukkig nooit een klacht tegen ons ingediend.”

“Als de evaluatie na 18 februari mee zit, gaan we op zoek naar een nieuw project”

Of er een nieuwe nachtclub in Kortrijk komt valt nog af te wachten. “De uitbatingskosten van de club zijn ontzettend hoog en we kunnen slechts twee avonden per week openen; vrijdag- en zaterdagavond. De zaal was misschien ook net iets te groot. Gemiddeld zagen we 300 man per avond langskomen, maar om rendabel te zijn moesten dit er 400 à 500 zijn. Na 18 februari zullen we evalueren hoe rendabel en werkbaar dit project was.”

Enthousiasme voor nachtleven

Los van de evaluatie lijkt een nachtclub zeker welkom in het uitgaansleven van Kortrijk. “Alle bezoekers reageerden erg enthousiast. Zeker de laatste weken was de opkomst erg groot. De komende weekends zijn onze VIP-tafels al allemaal gereserveerd. Zaterdag 18 februari eindigen we in schoonheid en houden we nog eens een groot feest. Het was zeker een succes bij de mensen, maar we moeten kijken hoe dit verder kan. Als de evaluatie goed meezit, gaan we op zoek naar een nieuw project”, besluit David.”