Kortrijkse Leiefeesten verhuizen naar Parking Broeltorens

De zomer van Kortrijk gaat binnenkort van start met de traditionele Leiefeesten, het gratis feestweekend op zaterdag 9 en zondag 10 juli met een nieuw en divers programma. De Leiefeesten bestrijkt dit jaar een nieuwe locatie en verhuist naar Parking Broeltorens, kant IJzerkaai, met plaats voor optredens, cultuur en heel wat gratis kinderactiviteiten.

“Met deze nieuwe locatie, in het verlengde van de musical ‘1302’, de officiële speech aan de Groeningekouter, een poëzieavond in het Begijnhof, aangevuld met het kinderprogramma op de groenzone aan de Leie, nemen we een groot stadsdeel. Zo willen we heel het weekend in het teken zetten van onze Vlaamse feestdag”, zegt schepen van Evenementen, Kelly Detavernier.

Kinderactiviteiten

Op de nieuwe locatie Parking Broeltorens kan je zaterdag vanaf 14 uur terecht voor heel wat kinderactiviteiten, die gaan door onder de fietsersbrug. Denk aan een mega “sweeper”, een bungeerun of zelfs sumoworstelen! Vanaf 18 uur wordt de locatie een mini festival terrein met als eerste band Eno, finalist van zowel Humo’s Rock Rally als De Nieuwe Lichting.

Om 20u30 gooit Soul Avenue de dansbenen los. Soul Avenue is een party coverband, met leden afkomstig uit regio Kortrijk. Eagl & Kestified sluiten op zaterdagavond het dansfeest af.

Cultuur

Voor een snuifje cultuur kan je op zaterdag terecht op de Verlaagde Leieboorden voor de ‘Musical 1302’ of in de Sint-Annazaal van het Begijnhof voor de eerste editie van ‘Het Gespoorde Woord’, een poëzieavond georganiseerd door het Guldensporencomité. Hiervoor dien je vooraf je tickets online te bestellen.

“Via taal zoeken we verbinding tussen de verschillende generaties dichters, met Nederlands als verbindende grond. We laten lokale dichters aan het woord zoals Joris Denoo, Imane Ghislaine, Achilles Surinckx, Stefan Vancraeynest en Johan Velghe. De muzikale omlijsting is voorzien door Pol Ranson”, zegt Jan D’Haene, covoorzitter van het Guldensporencomité.

Vlaanderen Zingt

Op zondag kan je opnieuw terecht aan de Parking Broeltorens vanaf 14u voor heel wat kinderanimatie. Vanaf 17u30 zorgen ‘Hier en Nu’, een Kreuners Tribute Band, voor feestdeuntjes. Vanaf 19u brengt ‘Vlaanderen Zingt’ je aan het zingen. Tijdens deze meezingavond staat het publiek centraal. De bezoekers zingen samen populaire liedjes die tot het collectief geheugen behoren. Het repertoire bestaat grotendeels uit Nederlandstalige liedjes, maar er worden ook anderstalige succesnummers gebracht.

Het publiek krijgt een zangkrantje met alle liedjesteksten en vanop het podium wordt de samenzang in goede banen geleid. ‘Para Baia’ sluit de feestavond af. ‘Para Baia’ is het nieuwe concept van DJ duo ‘Stereo Troopers’, ze brengen een mix van funky disco & house, electro en R&B. Ook op zondag kan je een middagvoorstelling meepikken van de ‘Musical 1302’, aan de Verlaagde Leieboorden.

Guldensporenviering

Op de vooravond van 11 juli kan je naar jaarlijkse gewoonte ook afzakken naar de Groeningekouter voor de officiële Guldensporenviering. Vanaf 14u kan je er al terecht voor een heus kinderdorp, vanaf 17u30 start de officiële viering. Het Guldensporencomité nodigde voor deze editie Mark Elchardus uit als gastspreker. Tijdens de receptie, na de viering, speelt ‘The Superior Dance Band’, een jazz ensemble.

Daarnaast is het uitkijken naar de uitreiking van de 7de Groeningeprijs uit de handen van minister-president Jan Jambon. De genomineerden zijn ‘De Kikkersprong’ (een fysiotherapiepraktijk uit Heule die zich vooral richt naar kinderen en baby’s, uitgebaat door Inger Marijsse), ‘Doe’t’ (een initiatief van Liza Pattijn en Gianni Decru om beweging- en/of sportkampen te organiseren) en ‘De inKijk’ (een nieuwe zaak aan het Overbekeplein in Kortrijk. Uitbaters Inge Desaever, Peter Taccoen en dochter Zoë specialiseren zich in duurzaam, lokaal en ecologisch design).

Groeningeprijs

“De Groeningeprijs gaat naar een nieuwe onderneming in het Kortrijkse die een mooie Nederlandstalige naam koos voor de zaak. De jury wordt voorgezeten door Luc Devoldere. Volgende week maken we een filmpje van de drie genomineerden waarbij ze hun onderneming voorstellen.”

“Dit wordt dan tijdens de viering vertoond op groot scherm. De winnaar krijgt een kunstwerk van een guldenspoor van smid Arne Vanneste”, zegt Luc Vandorpe, secretaris van het Guldensporencomité.