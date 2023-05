Kortrijkse Brouwerij Ruimtegist bestaat drie jaar

Arn Simoens (37) en Egbert Glorieux (37) verkochten drie jaar geleden, drie weken voor de eerste lockdown, hun eerste bieren. Ondertussen lanceerden ze al drie bieren: blond bier ‘Vie’, quadrupel van 10 graden ‘Obsquur’ en sinds vorig jaar de tripel ‘Nova’.

De stadsbrouwerij op het Buda-eiland kocht intussen ook een grotere brouwinstallatie om hun bieren gemakkelijker te brouwen. “Allemaal redenen om samen het glas te heffen!”,aldus Arn. “Het gaat goed met Brouwerij Ruimtegist. Tien jaar geleden was biertjes brouwen slechts een hobby. Nu werk ik al anderhalf jaar voltijds, zitten er twee nieuwe recepten in de pipeline en breiden we binnenkort ons aanbod uit met onze barrel aged whisky quadrupel Obsquur.”

Voor deze gelegenheid hadden Arn en Egbert zaterdagavond zaal Tranzit op het Nelson Mandelaplein gehuurd. Er waren enkele gratis vaten Vie, Nova en hapjes voorzien voor alle aanwezigen. Ook foodtruck Basiel van Petit Paris was aanwezig er met een aanbod pasta’s.

“Omdat we dit alles niet zonder hun hulp gekund zouden hebben, wilden we onze crowdfunders, familie en sympathisanten soigneren.” In totaal schreven 250 mensen zich in. Wie verkleed kwam in thema zoals een bierfles, bottelmachine of gistvat kreeg een gratis pint. DJ Dan en Spanky Stof stonden in voor de muziek.

Nieuwe crowdfunding

Wil je ook deel worden van de Ruimtegistfamilie via hun nieuwe crowdfunding? Je kan opnieuw intekenen op verschillende formules waarbij je levenslang jaarlijks 12 van hun bieren ontvangt (formule Mout aan € 200). Al dan niet gecombineerd met een rondleiding én degustatie voor 20 personen (formule Hop aan € 500).

Daarnaast kan je ook nog eens met 20 personen komen eten tijdens hun jaarlijks foodpairingsdiner (formule Gist aan € 1.000). “We hebben niet een specifiek doel, we willen vooral mensen aanmoedigen om ons project te steunen. Crowdfunders kiezen ook mee de naam van onze bieren en krijgen als eerste kans op de gelimiteerde brouwsels die we maken.”