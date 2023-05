Kortrijks Vocaal Ensemble viert 25-jarig bestaan met première op Sinken

Het Kortrijks Vocaal Ensemble bestaat 25 jaar en viert dat met een uitzonderlijk concert in de Sint-Michielskerk op Sinksen. Zij brengen de première van het cultwerk ‘Jesus Blood never Failed me Yet’ van Gavin Byars. Achter het oeuvre schuilt een pakkend verhaal.

Het werk ‘Jesus Blood never Failed me Yet’ dateert uit 1971 en was in eerste instantie geschreven voor een documentaire over dakloosheid die verhaalde over het straatleven in de buurten Elephant and Castle en Waterloo in Londen.

“Een dakloze zwerver in de straten van Londen zong in al zijn miserie voortdurend de psalm ‘Jesus Blood Never Failed me Yet’. Componist Gavin Bryars werkte op dat moment aan een documentaire over armoede in Londen en is daar zo van gepakt dat hij het gezang opnam en er een hele orkestratie op zette en er later ook nog een koor aan toevoegde. De zwerver stierf voor hij het resultaat kon horen”, vertelt secretaris Lieve Wannyn van KVE.

‘Er waren een aantal mensen in de studio gaan kijken wat het gezang was. Ik was verbijsterd, tot ik besefte dat de band nog steeds speelde en ze getroffen was door het gezang van de oude man. Dit overtuigde me van de emotionele kracht van de muziek en van de mogelijkheden die door het toevoegen van orkestbegeleiding zouden ontstaan. Hoewel de zwerver stierf voordat hij kon horen wat ik met zijn zang had gedaan, blijft het stuk een welsprekend, maar ingetogen getuigenis van zijn geest en optimisme’, liet de componist optekenen.

Het Kortrijks Vocaal Ensemble brengt de één uur durende versie samen met orkest Zanglust Tielt, onder leiding van Wim Verdonck. Het ensemble startte in 1998 met een groep enthousiaste zangers van ongeveer 14 personen, met de bedoeling om er een echt concertkoor van te maken. De dirigent was de piepjonge Wim Verdonck.

Podiumkansen

“Van in het begin was de idee: laat ons kwaliteit en niet kwantiteit vooropstellen. In het Bachjaar 2000 zetten we de traditie in gang om jaarlijks een aantal Bachcantates uit te voeren waarbij veelbelovende zangers en instrumentisten podiumkansen kregen”, vertelt Lieve. “Door het mooie concertaanbod en de professionele aanpak van Wim begon het ledenaantal stelselmatig te groeien en konden we mooie concerten verwezenlijken zoals Messiah, Mattheüs- en Johannespassie van Bach, Requiem en Gloria van John Rutter, Magnificat van Bach, Requiem van Fauré, Duruflé, Brahms, Mozart, Bachmotetten, samenwerkingen met topnamen uit het circuit zoals Il Gardellino, Il Fondamento, of recentelijk Beniamino Paganini en Nele Vertommen van Musica Gloria, maar ook concerten met hedendaagse koormuziek, of crossovers met met Theater Malpertuis, Chris Lomme, Wim Opbrouck. Wat een avontuurlijke 25 jaar.”

Vandaag bestaat het koor uit 30 enthousiaste koorzangers, nog steeds onder de leiding van Wim Verdonck. Het concert begint om 22 uur. Door de intieme setting zijn de plaatsen beperkt. De toegang is gratis, maar reservatie verplicht via info@kortrijksvocaalensemble.be.

Wie meer cultuur wil opsnuiven, kan op 28 mei om 11 en 14 uur, terecht in de Beatrijszaal van het stadhuis voor een muzikale tijdreis door de VS. Het Ensemble Respiro brengt in Yee-haw! muziek uit de jaren 1700, in Amerika toen al een bron van vermaak. Eén van de Founding Fathers, Hopkinson, was naast politicus ook componist. Zijn muziek is het vertrekpunt voor een reis door de onbekende historie van de VS. Een reis die eindigt in de Far West met Ennio Morricone.

Uit alle werelddelen

Het vierstemmig gemengd koor Per Voce Heule biedt op 27 mei een gevarieerd repertoire van hedendaags profane en niet-profane liederen aan. Ze brengen klassieke nummers, gospels, kerstliederen en liederen uit alle werelddelen. Per Voce Heule laat jullie kennismaken met liederen uit verschillende werelddelen onder leiding van dirigent Stijn Vermeersch en onder muzikale begeleiding van Aran Lamaire De optredens vinden plaats op de Grote Markt om 14.15 uur en 15.15 uur.