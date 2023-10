Kortrijk Weide als ‘place to play’ op Unwrap Play Day

Depart, Tranzit en Urban Sports Park, daar is het te doen op zaterdag 14 oktober in Kortrijk. Van 13 tot 19 uur vindt er de allereerste Unwrap Play Day plaats. Die dag kan jong en ouder, n00b of ervaren, kennismaken met AR en VR games, esports, de toestellen uit de eigen jeugd herontdekken en nog zoveel meer. Gratis is het codewoord, maar voor bepaalde activiteiten moet je vooraf inschrijven.

Stad Kortrijk koppelt een extra virtuele dag aan Unwrap, het entertainment festival voor professionals en studenten op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober. Jeugd- en sportdienst roepen zaterdag 14 oktober, samen met enkele partners, uit tot Play Day. Die dag staan de deuren op Kortrijk Weide wijd open voor iedereen om gratis te genieten van de grenzeloze mogelijkheden van gaming en esports.

De walvis

Wie denkt niets met gaming te hebben, zal bedrogen uitkomen. Wie kent niet de arcadetoestellen uit de jaren ’80? Elke liefhebber wordt die dag plots weer dertig jaar jonger. Acht Kortrijkse jeugdhuizen gaan de strijd aan om de titel van gaming-kampioen in een episch toernooi. Inzet is een arcadegame voor hun jeugdhuis. Opmerkelijk zijn de Devillé Arcades: arcades met een hoek af die uitnodigen om te gamen zonder scherm. Eén van de meest out-of-the-box game-ervaringen is de Walvis: een houten constructie van 10 meter lang en 2 meter breed.

Over de grenzen van de werkelijkheid

De Kortrijkse bib haalt alles uit de kast en komt ermee naar de Console corner. Nintendo Switch, PS5, Xbox, Nintendo Wii, … De bezoeker kiest een console, een spel en wordt op het juiste spoor gezet voor een unieke ervaring. Met een VR-bril voor de ogen verlies je jezelf in een wereld vol verbazingwekkende visuals, spelavontuur en ongekende sensaties. Die ervaring overschrijdt de grenzen van de werkelijkheid.

Kortrijk heeft een van de beste gaming scholen ter wereld. Niet onlogisch dus dat er topgames worden gemaakt door Belgische gamestudio’s. Je kan deze ontdekken en spelen in aanwezigheid van de ontwikkelaars van DAE studios.

Minecraft wedstrijd

Liefst 20 klasgroepen schreven zich in voor de Minecraft contest en kregen een maand om de virtuele versie van een Kortrijkse site in Minecraft te creëren. Op Play Day selecteert een jury, de esports community van Howest, de drie beste. Die worden getoond en speelklaar gemaakt. De spelers kunnen dan stemmen voor het winnende concept. Winnaars verdienen ‘de gamedag van hun leven’. Leuk om weten: die dag is ook de site van Kortrijk Weide, waar het zwembad Lago Kortrijk Weide, Depart & Hangar K deel van uitmaken, bespeelbaar in Minecraft.

Esports op topniveau

Esports mogen op Unwrap Play Day niet ontbreken. Een Pro Fifa esporter van KVK en een basketter in NBA2K wachten in het Urban Sports Park om zich te meten met de enthousiaste bezoekers. Een unieke kans voor wie zijn kansen in het wereldje wil testen.

In Depart barst de strijd los binnen het BSL Rocket League Tournament. Studententeams strijden in dit razendsnelle en knotsgekke telegeleide autovoetbalspel om prijzengeld en points binnen de Belgian Student League.