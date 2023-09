Kortrijk viert autoloze zondag met koers en Bruggenloop

Autoloze Zondag lokte van Overleie tot de Grote Markt en het Schouwburgplein vele honderden deelnemers. Zo ook de ouders en kinderen Pieter, Em, Lou, Ties, Sarah, Sven, Sandrine, Nore, Emma en Isa. “We maken er een dagje van, eerst lopen en dan de stad in”, aldus Pieter.

Op autoloze zondag is wijk Overleie in de morgen het toneel voor een loop- en wielerwedstrijd. De Bruggenloop is een organisatie van de vriendenkring rond trekker Franky Vandoorne. Het is een loopwedstrijd over de mooiste bruggen van Kortrijk.

“We hebben een groter aantal inschrijvingen in vergelijking met vorig jaar en naderen de 1.000 deelnemers. Elke deelnemer kreeg in retour van zijn deelname een goodiebag en een mooie prijs.”

Er waren loopwedstrijden voor kleuters en jonge kinderen, een G-loop voor de jeugd en voor volwassenen een loop van 5 en 10 kilometer. De opbrengst van de loop gaat naar Nestel, een vereniging die kwetsbare gezinnen ondersteunt.

Integral Koerse

De Integral Koerse, een heuse wielerwedstrijd voor en door mensen met of zonder beperking, is georganiseerd door VIVATO en het belevingscentrum Villa iMagina van Scholengroep RHIZO in samenwerking met Stad Kortrijk. De kleuterkoers, koppelkoers en koppeltijdrit werd in de namiddag gehouden.

Pieter, Em, Lou, Ties, Sarah, Sven, Sandrine, Nore, Emma en Isa deden mee aan de Bruggenloop. "We maken er een dagje van, eerst lopen en dan de stad in", aldus Pieter. "We hebben een wagen maar dat is voor het vervoer van de kinderen. Mijn vrouw en ik doen alles met de fiets. Een autoloze zondag is goed om de stad in te trekken, er mogen meer autoloze zondagen zijn." Beide families trokken ook de stad in.

Over de middag was er in het centrum van de stad volk, maar niet zo veel. In de namiddag veranderde dat zienderogen. “Leuk dat er kinderanimatie is voorzien”, aldus Sven en Pieter. Zo was er op het Schouwburgplein een kinderdorp met muziek en initiaties dansen, krijttekenen, goochelen en rijden met een fiets of step op een parcours.

“Het is moelijker dan je denkt om met een step te rijden en te draaien. Fietsen gaat beter”, vertelt Alysia (7), die samen met haar broertje Jari (5) en haar mama naar Kortrijk kwamen. “Eens een autovrije zondag is wel leuk voor de kinderen”, aldus mama Elise.