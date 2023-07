Kortrijk maakt zich opnieuw op voor Guldensporenviering daags voor de Vlaamse Feestdag

Op maandag 10 juli, aan de vooravond van de Vlaamse Feestdag, vindt de Guldensporenviering plaats op de Groeningekouter in Kortrijk. De plechtigheid start om 17 uur. Historicus Rolf Falter komt er spreken over ‘De Canon van Vlaanderen’. Verder is er ook de uitreiking van de Groeningeprijs en de 11 juli-toespraak van Vlaams minister-president Jan Jambon. Liefhebbers van poëzie en proza kunnen de dag ervoor op 9 juli vanaf 16 uur terecht in het Begijnhof voor het woordfestival Gespoorde Woorden.

Guldensporencomité organiseert elk jaar met de steun van stad Kortrijk de Guldensporenviering. Die vindt plaats bij het iconische beschermd Groeningemonument. “Ons comité staat in voor de input van de inhoud. Sinds een aantal jaar hebben we een zeer goede samenwerking met de stad”, zegt Jan Dhaene (64).

Hij deelt het voorzitterschap met Jorgen Deman. “De minister-president komt al jaren op 10 juli speechen. Het is een officiële huldiging en een belangrijk moment voor de stad. Die traditie zetten we verder. Rolf Falter, auteur van ‘1302 − Het jaar van de mythe’, is gastspreker. Daarnaast reiken we ook voor de achtste keer de Groeningeprijs uit voor de beste Nederlandstalige benaming voor een Kortrijkse onderneming die afgelopen jaar werd opgericht.” Liza Pattijn won vorig jaar met haar zaak ‘Doe’t’. De drie genomineerden voor dit jaar zijn kinderdagverblijf ‘Het Darteltje’, de Heulse broodjeszaak ‘Noen’ en café ‘patron.’. “Zaken die kiezen voor een Nederlandstalige naam, in een verengelste wereld, willen we in de bloemetjes zetten. We zoeken de meest originele en leukste naam die verwijst naar de activiteit van de zaak of de geschiedenis van het pand of de omgeving”, zegt trekker Luc Vandorpe. De winnaar wordt 10 juli bekendgemaakt en krijgt uit de handen van Jan Jambon een kunstwerk overhandigd van Arne Vanneste. Erna volgt nog een bloemenhulde. “Er worden een aantal kransen neergelegd bij het monument om mensen te eren die zich hebben ingezet voor de Vlaamse ontvoogding. We sluiten de viering af met een receptie van stad Kortrijk”, vult Jan aan.

Woordfestival in het Begijnhof

Gespoorde Woorden, een ode aan de Nederlandse taal, gaat de dag ervoor door op zondag 9 juli in het Begijnhof. “Op die manier proberen we ook een ander publiek warm te maken voor de Vlaamse Feestdag. Zondagnamiddag is gevuld met poëzie, proza, muziek en schilderkunst in het Begijnhof. Brouwerij ’t Verzet voorziet de zomerbar”, aldus Jan.

Op het programma staan de stadsdichter van Oudenaarde Eddy D’haenens, Loeke Vanhoutteghem en Louis Vanoo van het collectief stadsdichterschap Letterzetter, Johan Velghe en Oekraïense Olena Deentjeva. “Vorig jaar bracht zij een gedicht in het Oekraïens, zondag brengt ze – na haar taalcursus – de Nederlandse vertaling. Paul Vandekerkhove maakt ter plaatse een schilderij die hij per opbod zal verkopen op het einde van de avond. Siegiswald Kuiken en zijn echtgenote Marleen Thiers spelen tussendoor als inleiding en tijdens de pauze muziek op hun viool.”