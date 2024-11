Kortrijk is voor de hele wereld drie dagen lang het mekka van de… patat: “Dit is het hart van de aardappelindustrie”

Meer dan 300 standhouders, ruim 20.000 bezoekers, 50 nationaliteiten en dat voor een beurs rond… de aardappel? De 22ste editie van de vakbeurs Interpom, de grootste ter wereld in zijn soort, streek afgelopen zondag neer in Xpo Kortrijk. “Het barst uit zijn voegen, maar verhuizen zit er niet in. Dit is het hart van de aardappelindustrie.”

35.000 vierkante meter gewijd aan de aardappel? Voor een leek lijkt het iets onvoorstelbaar, maar van zondag tot en met dinsdag is Kortrijk Xpo het mekka van de patat. Interpom wordt er voor de 22ste keer georganiseerd en groeide intussen uit tot ’s werelds grootste beurs in zijn soort. “Van veld tot bord en dat enkel en alleen over de aardappel, dat is uniek”, weet Christophe Vermeulen, CEO van organisator Belgapom. “Iedereen die wereldwijd bezig is met de aardappel, komt af.”

En dat mag je letterlijk nemen. 330 standhouders, met firma’s uit zelfs Canada en de Verenigde Staten én meer dan 20.000 bezoekers met zowat 50 nationaliteiten. “Ik ontvang een delegatie uit China, er komen mensen uit Zuid-Amerika, ook uit de States. Heel Europa is vertegenwoordigd, met als hofleverancier Frankrijk. Maar, noem een land en het is hier aanwezig.”

Uitpakken met een pomme noisette of een hasselback potato tijdens een van je culinaire exploten – het is maar een fractie van wat de aardappelwereld inhoudt. “De soorten alleen al, je hebt degene die in de winkel liggen, industrieaardappelen, aardappels voor chips, die voor in de frituur. Maar het gaat hier ook over waterbeheer, mestbeheer, bodemzorg, verpakken. Er komt zoveel bij kijken. Ik kan hele dagen vullen met over aardappelen lullen”, grapt Vermeulen.

Ideale omstandigheden

Dat zo’n beurs in Kortrijk plaatsvindt, is niet toevallig. In het hart van de potato belt – die loopt van Ierland tot Denemarken – zijn de omstandigheden ideaal om te kweken. Dat zorgt er ook voor dat België de bakermat van de aardappelindustrie geworden is. “Met een hallucinante 6,2 miljoen ton verwerkte aardappels per jaar zijn we zelfs wereldleider. Onze cultuur is gewoon bepaald door de aardappel.”

Of de beurs in Kortrijk blijft? “Je kan misschien zeggen dat het uit zijn voegen barst, maar dat biedt ook voordelen. De vraag is groter dan het aanbod, waardoor we zelf kiezen wie hier staat en daarbij kunnen we ook kijken naar innovatie en duurzaamheid.”

Kruisbestuiving

Belangrijk, want een aardappelboer, dat is al lang niet meer de kromgebogen wroeter die in zijn botten patatten uit het veld schept. Artificiële intelligentie, data driven cultivatie, noem maar op. De landbouwer moet een manusje-van-alles zijn in een steeds evoluerende industrie. “Daarom is dit hier ook een fantastische beurs”, weet Remi Tanghe van RTL Patat uit Lauwe. “Er is hier een kruisbestuiving van ideeën en innovatie voor mensen die dezelfde passie delen.”

Die passie voor de patatten is duidelijk voelbaar in de Kortrijkse expohallen, waar naast RTL Patat nog heel wat lokale spelers staan. De Aardappelhoeve uit Tielt bijvoorbeeld, dat aardappels teelt, maar ook wast en verpakt voor Belgische retailers. “Voor ons is dit een thuismatch. Het is leuk om mensen waarmee je samenwerkt eens in een andere context te zien”, weet Wouter Devlies. “Het is een product dat echt van bij ons is en dat zorgt voor veel enthousiasme. Hier voel je hoe levendig onze industrie is.” (JDr)