Kortrijk Drumt by Night was schot in de roos

Zaterdagavond volgden naar schatting 2.500 à 3.000 toeschouwers Kortrijk Drumt by Night langs de afgeladen volle Leieboorden, aan de overkant van de Broelkaai. Het beloofde verrassend licht-, klank- en laserspektakel, loste volledig de hooggespannen verwachtingen in.

Stad Kortrijk kreeg een derde keer het project Kortrijk Drumt van Drumschool Gino Kesteloot op bezoek in het centrum van de stad. De eerste keer was in 2015 met 137 drummers op het Schouwburgplein, de tweede in 2018 met 247 drummers langs de Leieboorden. Nu kwam er een derde editie met Kortrijk Drumt by Night en 207 drummers. De soundcheck begon om 19.30 uur en toen al liepen de trappen aan de Leieboorden vol. Even dreigden zwarte wolken voor regenuien: het ontlokte organisator Gino Kesteloot de woorden ‘FY, er zal geen regen vallen’, en erg veel regen viel er niet. Gino en kompaan Marc Vermeersch zorgden om 20.30 uur stipt als The MG Brothers voor een opwarmer met een show met oude hits. De eer om het spektakel te openen was weggelegd voor burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester), die samen met het zowat voltallig schepencollege mee drumde. “We kennen intussen het succes van Kortrijk Drumt, zeker na het youtube clipje dat 24 miljoen keer bekeken werd. We ‘zin preus lik 40’ dat Gino Kesteloot en team het opnieuw wilden doen en daar zijn we enorm gelukkig mee. Ik hoor dat alles gefilmd wordt: we gaan dus voor de nieuwe clip voor 40 miljoen views”, aldus de burgemeester.

Brazilië en Portugal wenken

Het spektakel begon om stipt 21 uur. Gino Kesteloot kennende was alles tot in de puntjes voorbereid, een verrassing incluis. Gino had doedelzakspeler Paul uitgenodigd die een pakkend en beklijvend eerbetoon bracht aan drummer Bjorn Demiddele die op 7 februari 2022 overleed. Bjorns levenspartner Carine Thery was aangedaan, ontroerd en dankbaar met dit eerbetoon. Daarna werd het tijd voor het grote beloofde verrassend licht-, klank- en laserspektakel aangekondigd door vaste Kortrijk Drumt-presentator Gerrit Grobben die meteen het vuur in de pan deed slaan. Op Kortrijk Drumt by Night dat 2 maal een uur omvatte werden voor de eerste keer nieuwe medleys gebracht: een met de nummers die op Alcatraz werden gespeeld met onder meer nummers van Rammstein, en een medley met onder meer Welcome to he jungle van Guns ‘n Roses. Speciale gast was drummer-zanger Alexei Leâo van het Braziliaanse Orquestra de Baterias, die speciaal uit Portugal kwam overgevlogen. “Ik heb goede contacten met ‘my dear friend’ Gino en ‘his wife Mieke’, ik heb hen uitgenodigd naar Brazilië en Portugal. Het festival in Brazilië kan gemakkelijk met 500 drummers zijn”, aldus Alexei, die live het nummer It’s my life van Bon Jovi bracht op een hoogtewerker.

Uit liefde voor de Kortrijkzaan en Kortrijk

De show Kortrijk Drumt is ten voordele van de MS-Liga Vlaanderen. Het licht- en klank- en laserspel werd verzorgd door Bohez Productions van Stephan Bohez. Het laatste woord is voor Gino Kesteloot en kompaan Steve Carette. “Het was intens maar goed, ik weet dat iedereen tevreden zal zijn. De afwezigen hadden ongelijk”, aldus Steve, wiens zoontje Jett (7,5) als jongste drummer meespeelde. “Kortrijk I love you, ik ben Kortrijkzaan in hart en nieren. Ik doe dit samen met onze groep uit liefde voor Kortrijk en de Kortrijkzanen om hen te bedanken voor alle steun”, besluit Gino, die een dikke knuffel kreeg van zijn vrouw Mieke Cuypers, die herstelt van een zware operatie.