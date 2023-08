Kortemark Verwent is na vijf jaar terug

Unizo Groot-Kortemark is weer van plan om Kortemark eens stevig te verwennen tijdens het evenement ‘Kortemark Verwent’. Het bekende evenement is na een lange winterslaap van maar liefst vijf jaar eindelijk terug van weggeweest.

“We zijn heel content dat we Kortemark Verwent weer kunnen en mogen organiseren”, aldus bestuurslid Laure Petitqueux. “Wie wil aanwezig zijn, noteert nu best al de datum in zijn agenda: zaterdag 16 september vanaf 18.30 uur in OC De Kouter. Het wordt voor alle aanwezigen opnieuw een avondje volop genieten en gezellig samenzijn.”

“Het is de bedoeling dat we onze gasten verwennen en verrassen met lekkernijen en met een grote modeshow, georganiseerd door de lokale modezaken en lingeriewinkels. Er zullen ook heel wat standjes te vinden zijn van lokale handelaars die er hun specialiteiten presenteren. Een ticket kost 30 euro en daarvoor krijg je een welkomstdrankje, 5 jetons die je ter plekke kan spenderen én een goodiebag. Vanaf augustus zijn de tickets beschikbaar bij Carrefour Kortemark, Lingerie Blush, Drankencentrale Rojo en bloemenwinkel El Florido.”

Meer info

Voor meer info kan iedereen terecht bij één van de bestuursleden: Ivan Kimpe, Heidi Vandenbroecke, Rika Dobbelare, Trui Spruytte, José Decleir, Amber Bastoen, Sarah Declerck, Wouter Declercq, Laure Petitqueux, Laura Deblaere of Evelien Barroo. (JDK)