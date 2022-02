Kortemark krijgt na twee jaar opnieuw (dubbel) festival, met De Kreuners, Buscemi en Jebroer

Dancefestival Dreambeats keert na twee jaar afwezigheid terug naar de Krekemeersen in Kortemark. Ook het nieuwe Popmasters krijgt met twee jaar vertraging zijn eerste editie. Het festivalweekend vindt plaats op 24 en 25 juni.

Het was de voorbije twee jaar erg stil aan de Krekemeersen, het natuurgebied waar eind juni traditioneel het dancefestival Dreambeats plaatsvindt. Het coronavirus strooide echter roet in het eten, waardoor de zevende editie al twee keer werd uitgesteld.

Twee festivals

Derde keer, goede keer dan maar? De organisatie maakte zaterdag op Facebook bekend dat het festival dit jaar plaatsvindt op zaterdag 25 juni. De line-up blijft ongeveer dezelfde als oorspronkelijk voorzien, met onder meer Jebroer, Mark with a K, Dimaro en Bonzai All-Stars.

Helemaal nieuw is Popmasters, een dag eerder in een tent op hetzelfde festivalterrein in Kortemark. De eerste editie was voorzien voor 2020, maar werd eveneens al twee keer uitgesteld. Headliner zijn De Kreuners, maar ook Buscemi, Guy Swinnen, Nirvana-coverband The Servants en het duo Bram & Lennert komen langs.

Schrik

Dat het festival eindelijk opnieuw kan plaatsvinden, stemt de organisatoren blij. “Al blijven we voorzichtig”, zegt Pieter Vanoverschelde. “We dachten vorig jaar ook dat Dreambeats zou kunnen plaatsvinden. De schrik zit er dus nog altijd in, maar we kijken er natuurlijk enorm naar uit om weer te kunnen knallen. We hopen dan ook dat de tickets snel de deur uit zijn.”

Tickets voor Popmasters kosten 30 euro, voor Dreambeats betaal je 50 euro. Een combiticket kost 75 euro. “Wie al een ticket had voor de afgelaste edities, kan dat uiteraard gebruiken. En mocht het festival door de coronacrisis opnieuw niet kunnen doorgaan, dan worden gekochte tickets opnieuw overgezet”, verzekert Pieter. Duimen dat dat niet nodig zal zijn.