Koninklijke Harmonie Steeds Beter brengt ‘Lenteklanken’

Op zaterdag 13 mei om 20 uur zet de Koninklijke Harmonie Steeds Beter uit Wielsbeke na 5 jaar de sporthal van Sint-Baafs-Vijve weer in vuur en vlam. De Vlaschaard wordt dan omgetoverd in een grote concertzaal.

“De harmonie, bijgestaan door een combo, brengt een mix van klassiek, pop en jazz. Headliner van de avond is niemand minder dan Gene Thomas”, vertelt Jency De Clercq, secretaris van KH Steeds Beter. “Daarnaast wordt ook de plaatselijke Lisa De Blanck door onze harmonie begeleid. Het belooft een spetterend concert te worden. Dit is het eerste concert dat in goede banen geleid zal worden door dirigent Patrick Simoens. We zijn sinds januari bezig met de repetities onder zijn vleugels, waarvan ook een met Gene Thomas. Kostprijs voor deze avond: 25 euro in voorverkoop, en 30 euro aan de deur. Kinderen onder 12 jaar betalen slechts 5 euro.”

“Je kijkt uit naar een ontspannende avond? Je hebt net als ons “Liefde voor muziek”? We repeteerden keihard om straks ook jullie te kunnen laten genieten van onze “Liefde voor muziek”. Je hebt nog geen inkomkaart? Gebruik de qr-code en bestel nog vandaag voor jou en jouw gezelschap”. (ELD)