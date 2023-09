Koninklijke Fanfare speelt herfstconcert in de kerk: “Heel fier op dit team”

De Koninklijke Fanfare van Mesen speelt op zaterdag 7 oktober het jaarlijkse herfstconcert. In de Mesense Sint-Niklaaskerk weerklinkt vanaf 20 uur muziek uit de Lion King, Gladiator en Pirates of the Caribbean. “We brengen verder ook nummers van pop- en rockartiesten als Joe Cocker en Toto”, aldus dirigent Maxime Liefooghe.

In de kerk zullen stukken van de Nederlandse componist Jacob de Haan te horen zijn. “Deze zijn door de muzikanten heel geliefd”, zegt Maxime Liefooghe. “Jacob de Haan heeft een specifieke stijl die telkens opbouwt naar een apotheose. Zijn stukken ademen muzikaliteit en zullen dus niet ontbreken.” In het programma eert de Koninklijke Fanfare van Mesen ook Dany Deconinck, die recent om het leven kwam. “Hij zal zo die avond toch een beetje bij ons zijn.”

De muzikanten zijn ondertussen al gezond zenuwachtig nu het concert nadert. “Net zoals de vorige keer durven we experimenteren met muziek die heel mooi klinkt, maar niet zo vanzelfsprekend is om te spelen. We zijn een combinatie van zowel jonge als oudere muzikanten, waarbij niet iedereen een volledige muzikale opleiding heeft gekregen. Je kunt je voorstellen dat voor de ene de uitdaging dus al wat hoger ligt dan de andere. Maar dat vind ik net het mooie, we helpen elkaar om beter te worden, we kiezen niet voor de makkelijkste oplossing en durven uitdagingen aan te gaan. Ik word als dirigent ietsje directer en strenger van zodra het concert nadert, waardoor het niet altijd opvalt hoe fier ik wel ben op ons team.”

De Mesense dirigent blikt tot slot tevreden terug op de kermisquiz. “De zaal zat helemaal vol, de sfeer was top. Dit is eigenlijk echt een typische, ludieke, volkse activiteit die Mesenaars samen kan brengen, en is zeker voor herhaling vatbaar. En hier moet eigenlijk een dikke pluim gaan naar Emilie Jengember, Pieter Develter, en Kurt Schots. Deze drie muzikanten hebben op hun eentje de volledige quiz in elkaar gestoken, het thema was goed doordacht, de presentatie was in orde. De organisatie verdient een dikke pluim, daar waren alle aanwezigen het over eens.”

Het Herfstconcert vindt plaats in de Sint-Niklaaskerk van Mesen op zaterdag 7 oktober om 20 uur. De toegang bedraagt 10 euro, glaasje inbegrepen.