Koninklijke Fanfare Sint-Joris uit Koekelare gevierd met groot feest voor honderdjarig bestaan

Het gebeurt niet iedere dag dat ze in een landelijke gemeente als Koekelare een vereniging kunnen vieren op grootste wijze. Maar gisteren zaterdag 27 augustus konden de inwoners van de Fransmansgemeente genieten van show en muziek.

De centrumstraten en de tuin van Huize Proot vormden het sfeervolle decor voor de viering van het 100-jarig bestaan dan de Koninklijke Fanfare Sint-Joris. Maar liefst zes bands gaven een prachtig optreden en als slotakkoord gaven ze nog een gemeenschappelijk optreden. Koekelare beleefde een muzikale hoogdag.

Veel volk

Aan het eeuwfeest van muziekkapel Sint-Joris namen volgende korpsen aan de taptoe deel: For freedom pipes and drums (Knokke-Heist), Showkorps Willen Is Kunnen (Oostende), de Fietsende Fanfare KVC De Zwaluw (Eernegem), Koninklijke Harmonie Vermaak na Arbeid (Koolkerke), Drumband en Majorettes van de Koninklijke Harmonie Moed & Vlijt (Kuurne) en uiteraard de kranige jarige: de ‘Koninklijke Fanfare Sint-Joris Koekelare zelf.

Koekelare was zaterdagnamiddag het mekka voor show en muziek. De lokale fanfare Sint-Joris pakte uit met een taptoe ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan en dat wilde geen enkele inwoner en muziekliefhebber missen. Je kon er dan ook op de koppen lopen en in de tuin van Huis Proot, dook er een zee van volk op om het slotakkoord van deze heugelijke muzikale topdag dag niet te missen.

Beste beentje voor

De deelnemende korpsen zetten allen hun beste beentje voor en veroverden in een mum van tijd de harten van de muziekliefhebber. Het spektakel werd geopend door de Fietsende Fanfare KVC De Zwaluw uit het naburige Eernegem. Zowel in binnen als buitenland gooien ze hoge ogen gooit.

Uitgedost in kleurrijk uniform bracht Showkorps WIK zowel pop-, jazz-, rock- als filmmuziek. De moderne strakke drumline sprong meteen in het oog en werd extra ondersteund door een uitgebalanceerde harmonieuze brass-sectie.

Maar ook het doedelzakkorps ‘For freedom pipes and drums’ uit Knokke-Heist’ kon op bewonderende blikken van het publiek rekenen.