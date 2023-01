Komst Radio2 naar Roeselare was een succes met pak meer bezoekers, die ook flink consumeerden

De komst van Radio2 met hun Top 2000 en twee weken aanloopperiode werd heel erg positief geëvalueerd in de Rodenbachstad. Het aantal bezoekers steeg in december met 150 procent in vergelijking met vorig jaar.

Eindejaar werd in Roeselare gekleurd door de komst van Radio2. Sander Braeye (CD&V) polste naar de tevredenheid bij de handelaars en horecamensen. “De aanwezigheid van Radio2 met hun Top 2000 live en de daarbij horende optredens en ambiance hebben de stad doen bruisen tijdens de kerstperiode. Niet alleen op de Grote Markt, maar bij uitbreiding over het hele centrum waar volgens mij zowel horeca als handelaars de vruchten van hebben geplukt.”

“Het was bij momenten erg druk in het centrum. Ik vroeg mij dan ook af als we de impact van dit evenement hebben gemeten? En indien ja wat de evaluatie van deze meting is. Werd er gesproken met de lokale horeca, winkeliers en andere stakeholders indien zij het evenement als positief hebben ervaren?”

Flinke stijging

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): “Er zijn heel wat inspanningen om ons handelscentrum te ondersteunen, de komst van Radio2 was daar een van. In 2022 hadden we al een aanloop met een light versie, nu kon het voluit. Met dank ook aan de vele diensten van toerisme tot economie om de stad optimaal voor te bereiden en ervoor te zorgen dat alles er piekfijn bij lag. De komst van Radio2 zorgde voor een enorme boost voor de stad. Daarbij bezochten heel wat mensen van buiten Roeselare onze stad. We zijn momenteel nog volop bezig met de evaluatie, maar uit de eerste tellingen zien we dat meer dan 367.000 bezoekers onze stad in december hebben bezocht. Dat is een stijging met 150 à 170 procent. Voor ons is dat een signaal dat we in de toekomst meer moeten inzetten op dergelijke initiatieven. Dit was duidelijk het juiste doelpubliek met de juiste partner.”

“De handelaars en de horeca hebben een goede tijd gehad. De mensen kwamen niet alleen kijken, maar ook kopen. Ook dat sterkt ons om die lijn verder te zetten de volgende jaren. We zijn er ook van overtuigd dat het een positieve invloed heeft gehad op de mindset over onze stad voor de mensen die Roeselare nog niet kenden. De opening van Kunstuur, een stevigere verankering voor Koers en nog verschillende andere evenementen en campagnes zoals Gebeten door RSL moeten dat nog versterken. We zijn heel tevreden over de return.”