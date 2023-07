Komense Avondmarkt meteen schot in de roos met meer dan 1.000 aanwezigen

De eerste editie van de Komense Avondmarkt werd meteen een schot in de roos. Meer dan 1.000 mensen zakten af naar het gemeentecentrum om er te wandelen tussen de verschillende kraampjes. Het geheel werd afgesloten met een spetterend vuurwerk, ter ere van de nationale feestdag.

Het moest een uitzonderlijke editie van de Marmousetfeesten worden en de organisatie stelde niet teleur. Ter ere van de 40ste verjaardag vierde men het langer dan het standaard weekend en werden maar liefst twee weken uitgetrokken. De afsluit moest gebeuren door middel van een vuurwerk, een ware traditie op 21 juli. “Maar in het verleden merkten we ook dat men tijdens de nationale feestdag niet echt veel om handen had overdag”, klinkt het bij Amélie Cospain.

De welzijnscoach van de gemeente ging daarom aankloppen bij handelaarscomité SIDEC en de avondmarkt werd geboren. “Tientallen handelaars, vooral lokale spelers, kregen de kans om hun goederen en diensten aan te bieden en dit alles op een erg aangename manier. Vanaf 17 uur konden mensen door de verkeersvrije straten wandelen en er kennis maken met al het moois of lekkers dat werd aangeboden. Honing uit Neerwaasten of geitenkaas uit Waasten? Het was er allemaal vertegenwoordigd.”