Komens jeugdcentrum blikt terug op geslaagde 19de editie van ‘Je veux du soleil’

Afgelopen weekend organiseerde het Komense jeugdcentrum voor de 19de keer het ‘Je veux du soleil’ festival. Niet alleen maakten een resem artiesten er hun opwachting, het festival is ook een unicum in zijn soort. Aanwezigen bepalen immers zelf de prijs van hun ticket.

Een knoert van een podium, een bar, sfeer zonder gelijke en een line-up waar zelfs de grootsten voor present tekenen. ‘Je veux du soleil’ wist zich de afgelopen jaren op te werken, van een muzikaal moment op een aanhangwagen tot een festival zonder gelijke. “Het zou ronduit oneerlijk zijn om alle pluimen op onze hoed te steken”, lacht Augustin Durnez na afloop van het festival. De voorzitter van het gemeentelijk jongerencentrum volgde de voorbereidingen van het festival op de voet en zag vooral hoe een heus team er aan de slag ging. “Je veux du soleil is niet alleen muziek, het zijn 40 vrijwilligers die zich 3 dagen lang inzetten om alles in goede banen te leiden. Op de velden van Houthem werd niet alleen een podium gebouwd, we voorzagen eveneens een regelrecht kampeerterrein zoals je bij de grootste events van het land kunt vinden. Dat het goed was, bleek al snel uit het aantal tenten dat er verschenen. Niet minder dan 16 tenten verschenen ter plaatse om zo geen seconde van het gebeuren te missen.”

Dit jaar wist het jeugdcentrum uit te pakken met een affiche om de vingers bij af te likken. Niet minder dan 8 artiesten, gekozen uit een brede waaier aan muziekgenres, konden Houthem voorzien van de nodige muzikale inkadering. Eén van de toppers was dan weer DJ Faisal, die niet alleen op de nationale radio furore maakt maar eveneens internationaal een erg succesvol palmares wist op te bouwen.