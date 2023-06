Komen-Waasten maakt zich weer op voor Gheerfeesten tijdens tweede weekend van juli: “Nog altijd geen sleet op originele concept”

Feest, muziek, een kleurrijke stoet en zelfs een bourgondische wandeling? Tijdens het tweede weekend van juli wordt Gheer heel even even het plezantste gehucht van het land.

Het is rustig vertoeven in Gheer, het kleine gehucht dat weggemoffeld is tussen Waasten en Ploegsteert. Toch is er één traditie die jaar na jaar de kalmte van de boerenbuiten doorbreekt. Op 8 en 9 juli worden de straten er afgesloten en wordt er gefeest.

“We zijn ondertussen al aan de 63ste editie van de feesten aangekomen”, lacht de organisatie. “En op het originele concept zit nog altijd geen sleet. Muziek, activiteiten voor zowel jong als oud en natuurlijk een vriendschappelijk glas! Ook voor de sportievelingen is er meer dan plaats want op zaterdag wordt er gewandeld en op zondag is er de traditionele mountainbiketocht.”

Bourgondische wandeling

Hoewel er stevig wordt vastgehouden aan de traditie, kreeg de wandeling op zaterdag toch een verjongingskuur. “Het wordt dit keer een bourgondische wandeling”, klinkt het. “Over een parcours van 8 of 10 kilometer zullen wandelaars op verschillende plaatsen halt kunnen houden om er te proeven van lokale lekkernijen. Daarvoor werd een unieke samenwerking met de lokale handelaars uitgewerkt. Dankzij de VZW Open Jazz, die doorheen het jaar de Komense jazzclub draaiende houdt, zal er op verschillende plaatsen ook muzikale omkadering zijn.”