Kom meeklinken op het nieuwe jaar tijdens Klink & Drink in Knokke-Heist

Op zondagmorgen 14 januari organiseert het gemeentebestuur van Knokke-Heist opnieuw Klink & Drink, de traditionele geanimeerde nieuwjaarsreceptie op het overdekte Alfred Verweeplein. Voor de muzikale ambiance zorgt dit keer de Partyband Time Machine die het publiek twee uur meeneemt op een onvergetelijke muzikale tijdreis boordevol popklassiekers van de 60’s tot nu.

Burgemeester Jan Morbee verwelkomt stipt om 11 uur alle inwoners, tweedeverblijvers en trouwe bezoekers. Zoals vorig jaar wordt de nieuwjaarsboodschap van de burgervader dit keer simultaan vertaald door doventolk Carine Van Hulle. Hiermee komt het gemeentebestuur tegemoet aan het verzoek van DovenActie Knokke-Heist, een plaatselijke vereniging die opkomt voor alle doven en slechthorenden die in de badplaats wonen, werken of er op vakantie komen. Door op deze massahappening een tolk Vlaamse Gebarentaal in te huren, onderstreept het gemeentebestuur zijn inclusief beleid voor personen met een auditieve beperking.

Gezellig volksfeest

Klink & Drink 2024 belooft dus een gezellig volksfeest te worden waar jong en oud, inwoner en tweedeverblijverelkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Na dit gratis muzikaal aperitiefmoment van het gemeentebestuur, kan je het samenzijn met familie, buren en vrienden verderzetten in brasserieën en restaurants. (MM)