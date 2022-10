Kom langs op de boerenmarkt

De jaarlijkse boerenmarkt van de Landelijk Gilde, KVLV en KLJ is een jaarlijks weerkerend evenement waar iedereen met belangstelling naar uitkijkt.

Het is niet zomaar een wekelijkse marktdag, maar eerder een folkloregebeuren waarbij sociaal contact belangrijker is dan de producten die er worden aangeboden. Gezelligheid troef door de randanimatie die wordt voorzien. Wim Vanhaverbeke, de voorzitter van de Landelijke Gilde, licht het opzet even toe.

Groentekorf

“De jaarlijkse boerenmarkt krijgt dit keer zijn beslag op zaterdag 22 oktober van 9 tot 12.30 uur en is een initiatief van de Landelijke Gilde, KVLV en KLJ. Elk van de deelorganisaties staat in voor een randactiviteit. Zo zorgt de KLJ voor de bemanning van de jeneverbar en de wokschotels, KVLV zorgt voor verse soep en pannenkoeken en de Landelijk Gilde neemt de organisatie op zich. Ook voor deze editie wordt gezorgd voor een twintigtal standhouders die kakelverse producten van de hoeve of het veld aanbieden. Zo vindt de bezoeker er een zuivelstand, verschillende standen met wintergroenten, chrysanten en voor de eerste keer zuivelproducten van het Blatend schaapje die lamsvlees, schapenkaas en yoghurt aanbieden. Wie een aankoop doet, krijgt een lotje en maakt kans op een leuke prijs. Op het einde van de marktdag wordt een goed gevulde groentekorf verloot onder de klanten van de boerenmarkt. Bovendien krijgt elke bezoeker een draagtas voor het opbergen van zijn aankopen. Voor de allereerste keer wordt gezorgd voor een springkasteel en er kan aan de stand van de KLJ gedraaid worden aan het Rad van Fortuin.” (CLY)