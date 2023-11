Na twee succesvolle edities pakt het lokaal bestuur van Koekelare opnieuw uit met de actie ‘Kom Koekeloeren op de Mart!’. Van 7 tot en met 28 november maak je wekelijks kans op 1 van de 15 waardebonnen ter waarde van 10 euro of op de hoofdprijs van 100 euro. Elke marktbezoeker kan vier stempels van vier verschillende kramen verzamelen op een invulkaart. De invulkaart zelf is te verkrijgen bij de marktkramers. Bij elke aankoop krijg je één stempel. Eenmaal de kaart vol is, kan die samen met de contactgegevens gedeponeerd worden in de inleverbus. Deze zal goed zichtbaar aanwezig zijn op de markt. Na elke markt is er een trekking. (foto Coghe)