Kom jij ook proeven op de 7de editie van Proef Moerbrugge?

Zaterdag 15 oktober gaat de zevende editie van Proef Moerbrugge van start op het Moerbruggeplein in Moerbrugge.

Het idee van het Feestcomité Moerbrugge, om de Moerbruggenaars samen te brengen terwijl ze proeven van wat de Moerbrugse handelaars te bieden hebben, groeide inmiddels uit tot de zevende editie van Proef Moerbrugge. Niet alleen lokale handelaars, zoals Evelyne’s zuivelhoeve, Tom Dooley, Frituur Bolle, Slagerij David, Schotsgoed, Stef’s Sweet Bakery, maar ook de Moerbrugse verenigingen, zoals de Parochieraad, het Koninklijk Godelievekoor en Chris Dantschotter, zorgen voor heel wat eetstandjes. Voor de eerste keer zullen de KSA Oostkapjes en het Kruimelcafe van Oostkamp hun specialiteiten aanbieden. Brens Knutselhuisje maakt op Proef Moerbrugge haar naam waar en zal samen met de kinderen sushi en soep maken.

Ritje met paard en kar

Daarnaast zorgen kermiskramers voor het kermisplezier voor jong en minder jong, en staat Ides Corneille met paard en huifkar weer klaar voor een ritje door Moerbrugge. En mocht het een minder droog oktoberweertje worden, dan is dat geen probleem, want het feestcomité zorgt ervoor dat een groot deel van het Moerbruggeplein overdekt is. “Bovendien is er van een plaatselijk kermisgebeuren al lang geen sprake meer, want ook bezoekers van (ver) buiten Moerbrugge komen langs en zijn weer van harte welkom. Met dorst of honger ga je ongetwijfeld niet naar huis”, besluit Joeri Coenye, voorzitter van het feestcomité dat instaat voor de organisatie van Proef Moerbrugge. Het feestelijke gebeuren gaat door op het Moerbruggeplein en start om 17 uur. (GS)