Kom dit weekend naar het miniaturenfestival in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort loopt nog tot 16 april het internationale miniaturenfestival The Small World, een initiatief van Sofie Gonnissen die al aan haar 12de editie toe is.

Sofie Gonnissen (87) baat al jaren haar miniaturenwinkeltje The Small World op de markt van Nieuwpoort uit. Zelf kreeg ze de smaak te pakken toen haar dochter een speelgoedwinkel uitbaatte in De Panne. “Ze vroeg om een poppenhuis voor haar etalage te maken toen ik met pensioen ging, en zo is alles begonnen.” Naast haar speciaalzaak ligt ook een atelier, waar Sofie lesgeeft. “In de namiddag zijn er workshops en is er plaats voor zes deelnemers. Het werk dat ze maken mag een jaar blijven staan. De mensen komen dan wanneer ze tijd hebben”.

Festival

Het miniaturenfestival is intussen een begrip geworden waarvoor veel mensen uit binnen- en buitenland naar Nieuwpoort afzakken.

Zo’n 54 exposanten zijn er aanwezig met hun eigen miniatuurkunstwerken. “Elke exposant heeft zeker vier stuks mee, maar er zijn er ook die er 20 mee hebben”, vertelt Sofie. “Het pronkstuk dit jaar is de Duvetorre. Deze torenruïne is een overblijfsel van de middeleeuwse Sint-Laurentiuskerk.De toren geldt als één van de oudste bouwwerken in Nieuwpoort. Filips de Stoute maakte er vanaf 1400 een kasteel van. In de 16e eeuw werd het een militair kwartier van de Spanjaarden”.

Alles handgemaakt

Een paar jaar geleden werd Sofie door baron de Mévius gevraagd om het kasteel La Falize in Namen na te bouwen. Ze werkte er twee jaar aan. “Ik werk niet met bouwdozen, maar ik maak alles zelf”, zegt Sofie. “Ik heb een moule waarmee ik de baksteentjes op schaal maak. Ook de dakpannen, deuren, ramen, elektriciteitsleidingen en het hele interieur zijn handgemaakt. Het vergt wat tijd, maar je hebt er uiteraard veel voldoening van. Voor de neef van baron de Mévius heb ik ook het circuit van Spa-Francorchamps gemaakt. Maar voor het ogenblik heb ik geen grote plannen. Ik doe het wat kalmer aan gezien mijn leeftijd.”

Het internationaal miniaturenfestival loopt nog tot 16 april 2023 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk – inkom 2,5 euro.