Koksijde blikt tevreden terug op een succesvol ‘Koksijde by Light’

Lokaal bestuur Koksijde blikt tevreden terug op een geslaagde kerstvakantie. De traditionele activiteiten, zoals de ijsbaan en het Bos van Commerce, trokken veel bezoekers, en ook het nieuwe evenement ‘Koksijde by Light’ werd positief onthaald.

Mieke Ghesquière, diensthoofd Toerisme en secretaris VVV, licht toe: “De ijsbaan werd een week ingekort ten opzichte van andere jaren. Niettegenstaande werden er evenveel schaatsers geteld als vorig jaar, namelijk bijna 10.000 schaatsers over een periode van twee in plaats van drie weken. Ook Koksijde by Light was van bij de start een succesverhaal.”

“De flyers met het parcours en uitleg over de verschillende lichtinstallaties waren in een mum van tijd de deur uit en er was zelfs een bijdruk nodig. In totaal werden er 18.000 flyers verdeeld. Daarnaast konden de mensen deze ook digitaal downloaden op de website en via de QR-codes langs het parcours hun lichtwandeling verderzetten. We kregen veel enthousiaste reacties op deze nieuwe lichtwandeling. Ze lokte heel wat extra bezoekers naar onze gemeente, wat ook positief werd bevonden door de lokale handelaars.”

Op basis van de cijfers uit de druktebarometer van Proximus werden tijdens het vuurwerk in Oostduinkerke op 30 december bijna 7.000 bezoekers gespot, tijdens het vuurwerk op 31 december in Sint-Idesbald werden 10.000 mensen geteld op de Zeedijk Sint-Idesbald. De vuurspektakels op 3 januari in Oostduinkerke lokten 6.700 mensen naar de Zeedijk Oostduinkerke. “Ook de 50ste editie van de Winterwandeldag was een succes”, vult Mieke aan.

“Deze feestelijke editie met nieuwe startplaats in Oostduinkerke en een nieuw parcours trok 1.360 deelnemers. De Vlaamse duinencross vond dit jaar plaats tijdens de kerstvakantie en kon rekenen op zo’n 10.000 toeschouwers.”

Weersafhankelijk

Mieke besluit: “De activiteiten werden gesmaakt, er was ook grote tevredenheid dat de ijsbaan in Koksijde als enige aan de Westkust bleef bestaan. Het enige minpunt was dat de activiteiten veelal weersafhankelijk zijn. Door het mindere weer (regen en wind) moesten we onder meer de Sylvestervuren (de vuurspektakels) verplaatsen naar een andere datum, maar ze waren toch een succes! Ook Schlager on Ice had te kampen met regenweer, maar kon gelukkig wel doorgaan.”

“Het totaalaanbod vinden we geslaagd, met aandacht voor activiteiten voor het hele gezin, culturele en sportieve activiteiten: kinderactiviteiten in het bos, schaatsen in Koksijde, de lichtwandeling, gezinsactiviteit in het Abdijmuseum Ten Duinen, expo Panamarenko in Ten Bogaerde, de winterwandeling… Voor elk wat wils!”