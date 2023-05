Koffiefestival strijkt weer neer in het vijverpark van Langemark

Voor de derde editie van koffiefestival Koffie & Co op zondag 4 juni in Langemark strikte de toeristische dienst een zestiental standhouders, waaronder enkele nieuwe gezichten. Voor de randanimatie zorgen onder andere de belleman, Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en straattheaterduo Kartje Kilo.

Het koffiefestival Koffie & Co vond voor het eerst plaats te midden van de coronacrisis in 2020, maar is onder de slogan ‘De gezelligste koffiemarkt van de Westhoek’ een blijver geworden. Op zondag 4 juni is het evenement al aan zijn derde editie toe. “Tal van lokale handelaars, maar ook een aantal handelaars uit de Westhoek, brengen hun koffie, of iets dat met koffie te maken heeft, mee om het aan het brede publiek te tonen en te laten proeven”, zegt schepen Laurent Hoornaert (Tope8920). “De belleman, de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia en accordeonist Wilfried Declerck zorgen voor de muziek en straattheatergroep Kartje Kilo is opnieuw van de partij voor een grappige muzikale noot. Kinderen kunnen hun hart ophalen met glittertattoos, gratis suikerspin én kunnen een ritje maken op de koffietassencarrousel.”

Deelnemers

Zestien deelnemers slaan er een standje op: Koffie ’ t Molentje met koffie en tiramisukoffie, ’t Bakatelier met koffietaarten, Pater Pitte met koffiebieren, Elektro Devoldere met een demonstratie van espressomachines, de Wereldwinkel met (H)eerlijke koffie, Sugar and Glory met koffiegebak, Bloemencenter Verschoore met koffieservies en koffieplanten, De Lovie/Deruytter met koffielikeur en jenevers, Kunstkring 2010 met een likeurenkoffiebar, De Kubus met bedrukte koffietassen, koffiegeschenken en koffietafelassortimenten, Elise Pottery met een demonstratie koffietassen draaien, Tiebrood met koffiekoeken, Chocolat Nanny met mokka-ijs en Joerie’s coffee corner met Organo koffie. Een nieuwe deelnemer is De Klietebolle uit de Bikschotestraat in Langemark. “Mijn man Henk Knockaert draait keramiek op de draaischijf”, vertelt Katrien Vandenberghe. “We doen ook workshops thuis. Vorig jaar liepen we hier rond en het leek leuk om ook eens deel te nemen. Mijn man zalook enkele demonstraties geven. Wat de link is met koffie? We maken onder andere ook koffietassen en de bedoeling is dat als mensen een tasje kopen ze een gratis koffie krijgen.”

Ieperlingen Stephen Quintens en Hilde Vandenbulcke van Slowwings zijn dan weer terug van weggeweest. “We waren erbij tijdens de eerste editie”, vertelt Stephen. “We zijn een kleine koffiebranderij en zullen tijdens Koffie & Co een enkele koffies van single estates of kleine lotjes verkopen. Zo zullen we twee nieuwe koffies presenteren, waarvan er eentje nog deze week moet gebrand worden. Belangrijk bij ons is ook het duurzame verhaal, waarbij de koffieboer een eerlijke prijs krijgt, al moet het ook smaken. Koffie heeft immers 850 à 900 smaakmoleculen, dubbel zoveel als wijn.”

Koffie & Co vindt plaats in het vijverpark in Langemark van 13 tot 17 uur. De toegang is gratis. Om 14 uur wordt het koffiefestival officieel geopend door de belleman.