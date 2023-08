Koetsentocht vertrokken onder een stralende hemel

Sinds 1998 trapt de Koetsentocht de Waregem Koerse Feesten op gang. De tocht is opnieuw een hoogdag voor meer 108 personen met een beperking en hun begeleiders uit Waregem.

De Koetsentocht is een organisatie van de stad met de heel gewaardeerde steun en vrijwillige inzet van Serviceclub 51, Sport.Vlaanderen, Somival, Ferm, Het Vlaamse Kruis en de adviesraad voor personen met een handicap. 25 koetsen, een treintje en een huifkar zijn vertrokken voor een plezante en rustige tocht in en om Waregem. Veertig vrijwilligers en vijftien seingevers zorgen ermee voor dat dit een onvergetelijke dag wordt.

Koetsier Martin Callewaert (63) is er voor het eerst bij met zijn vrouw Ria Deganck. ‘Toen ik via via een mail kreeg dat er nog koetsiers tekort waren heb ik geen moment getwijfeld”, vertelt de Hulstenaar. “In Waregem is dit voor ons de eerste keer maar eerder waren we al eens in Brugge van de partij. Die mensen een plezier kunnen doen geeft ons een heel goed gevoel. De tocht in Brugge bezorgde ons heel emotionele momenten. Soms beseffen we niet hoe gelukkig we mogen zijn dat we gezond zijn. Daarom zijn we er hier met plezier bij. Dit zijn mijn pony’s en koets. Het is warm maar er is voldoende drank voorzien voor mens en dier. Wekelijks doen we wel een koetstocht”, aldus Martin die reeds 23 jaar in het bezit is van paarden en pony’s.

Mee op de koets van Martin en Ria zijn boezemvriendinnen Celine Neirynck (33) en Steffy Depraetere (31). “We zijn hier al verschillende keren mee geweest”, opent Celine uit Sint-Eloois-Vijve. “Door mijn papa zijn we bij dit mooie initiatief terecht gekomen. Waarom we hier opnieuw zijn? Voor ons is dit telkens een leuke dag. Hier keken we dan ook al heel lang naar uit.”

“We kennen elkaar al heel lang”, pikt Steffy uit Harelbeke in. “We zaten in dezelfde leefgroep op de Hoge Kouter in Kortrijk. Ook mijn mama is erbij met de auto van het Vlaamse Kruis. Deze middag stoppen we aan Kasteel Hemsrode in Anzegem om te eten. We zijn klaar om een onvergetelijke dag te beleven.” (ELD)