Koetsenparade door Beverhoutsveld

Op zondag 7 augustus strijkt een parade van koetsen neer in Beernem. Door wegenwerken gaat de kastelenkoetsenwandeling niet door in Oostkamp.

“Maar niet getreurd, dit jaar organiseren we een antieke koetsenwandeling door het Beverhoutsveld in Moerbrugge en Beernem. We worden omstreeks 11.30 uur ontvangen op het gemeenteplein in Beernem waar we een presentatie hebben van de verschillende koetsen”, vertelt Idès Cornillie. “Vandaar gaat het naar het Bargeplein waar we lunchen. Ondertussen kunnen de paarden even rusten. Er is een optreden voorzien van de linedancers van Oedelem en Knesselare.”

“We zetten onze tocht daarna verder naar het woon-zorgcentrum Mariawende en vervolgens naar het Patershof. Daarna vervolgen we onze rit door de groene omgeving van Oedelem Berg waar we nog een stop voorzien. We gaan ook naar het Kasteel Ten Torre, om zo door het Beverhoutsveld naar Moerbrugge terug te keren. We verwachten een 25-tal koetsen uit heel België. Iedereen is alvast welkom op het gemeenteplein van Beernem.”