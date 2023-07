Koekelare organiseert eerbetoon aan Will Tura op 11 juli

Nu Will Tura, de Keizer van het Vlaamse lied heeft aangekondigd dat hij ziek is en definitief stopt met optreden, vindt de gemeente Koekelare het hoogtijd voor een eerbetoon. De ‘El Bandido XXL’-band doet op 11 juli het rijke repertoire van de grootmeester heropleven.

“Geen beter moment om hulde te brengen aan Will Tura dan nu de Keizer van het Vlaamse lied heeft aangekondigd dat hij definitief stopt met optreden”, zegt voorzitter van de organiserende cultuurraad Elise De Gend.

“Het wordt één groot feest van (h)erkenning. De El Bandido-band komt in XXL-bezetting naar De Balluchon. Negen muzikanten, inclusief blazers, zullen op het podium staan. Ze nemen je mee op een muzikale reis doorheen Turaland en brengen de nummers met veel respect en liefde voor het origineel. Meer dan anderhalf uur lang een eerbetoon aan één van onze allergrootsten.”

Graag geziene gast

Arthur Blanckaert of Will Tura, zoals iedereen hem kent, was ook vroeger al een graag geziene gast in Koekelare. “Ik herinner me dat hij vroeger altijd bij ons kwam eten vóór zijn optredens in feestzaal Ter Bassenwei of in 2004 op Koekelare Leeft”, zegt Stefaan Desloovere, verantwoordelijke Groendienst.

“Hij kwam toen met zijn Porsche en ik heb er zelfs eens mogen mee rijden. Soms waren ook zijn kinderen Sandy en David mee. Zij waren zot van onze katten.”

Na het concert trakteert de cultuurraad alle aanwezigen op een worstenbroodje. Tickets kosten 2 euro en zijn te koop via ticketwinkel.be.

(EV)