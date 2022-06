Koekelare Leeft klaar voor volwaardig festival na corona

De maand september is feestmaand in het dorp van de Fransmans, want dan is er niet alleen kermis, maar staat ook het festival ‘Koekelare Leeft’ van 2 tot en met 5 september in de agenda van de festival- en de muziekliefhebbers.

Na twee afgelaste edities door de coronapandemie is ‘Koekelare Leeft’ eindelijk terug en hoe. Het organisatiecomité vzw De Motefeesten onder leiding van Christophe Desmet heeft een muziekprogramma in elkaar weten te boksen om duimen en vingers van af te likken.

“Door de coronapandemie kon het festival twee edities lang niet doorgaan en dat heeft ons heel wat schade berokkend”, vertelde Christophe Desmet, voorzitter van vzw De Motefeesten toen hij zijn troepen en de pers verzamelen liet blazen in Huis Proot voor de voorstelling van het programma Koekelare Leeft editie 2022.

Samenwerking biedt tal van voordelen

“Dat de afgelasting van de twee vorige edities enorme financiële gevolgen heeft, moet ik niet ontkennen”, steekt Christophe van wal. “Gelukkig hebben we de steun van onze sponsors en van het gemeentebestuur, maar het is vooral de ingeving van een van onze bestuursleden, om een kleinschalig pop-upverhaal op poten te zetten in de loodsen van bouwmaterialen Willaert, dat ons financieel de kop en het voortbestaan van Koekelare Leeft, boven water heeft gehouden.”

Gelukkig bleven de manschappen niet bij de pakken zitten en wezen alle neuzen richting vooruit, waardoor er dit jaar weer een volwaardig festival op poten staat.

“Ja, openen doen we zoals we vorig jaar reeds beslist hebben, met een seniorennamiddag, niet in de feesttent, want dat is voor ons als kleine organisatie om praktische redenen niet meer haalbaar, maar wel in cultuurzaal De Balluchon, wat voor ons logistiek een heel grote troef is”, vervolgt Christophe. “Door de goede samenwerking met het gemeentebestuur en de SAR, biedt De Balluchon voor onze organisatie tal van voordelen op het vlak van voorbereidende werken, de bediening ter plaatse en de afbraak en opruiming van de zaal na afloop, die door de SAR en het gemeentebestuur in handen wordt genomen. Enig nadeel: door het zittend karakter valt de capaciteit terug ten opzichte van de grote feesttent tot een 300-tal zitplaatsen, die zo ook terug kunnen genieten van het grote kermisfeest.”

De crème de la crème uit het Vlaams en Nederlands showbizzwereldje

Koekelare Leeft opent met een heuse seniorennamiddag op vrijdag 2 juni 2022. In cultuurzaal De Balluchon worden de senioren verwend met een namiddag-vullend programma. De rode draad wordt verzorgd door het duo ‘Marcelino en Friend’, die vanaf 13.30 uur de namiddag muzikaal aan elkaar zullen breien. Zij worden bijgestaan door zangeres ‘Hilvi’, die het publiek zal trakteren op humor, sketches en dans, zodat de aanwezigen goed klaargestoomd zullen zijn voor het afsluitend optreden van schlagerkoningin Laura Lynn. Kaarten, tegen de prijs van vijf euro zullen vanaf 1 augustus te verkrijgen zijn aan het onthaal van het gemeentehuis. In de toegangsprijs is een gratis consumptie inbegrepen!

’s Avonds wordt het kermisweekend verder gezet in de grote feesttent in het Motepark, waar naast het huisorkest ‘Les Truttes’ en de partyband ‘Swoop’ met Filip D’Haeze als leadzanger, de feestgangers op een daverend en zwoel feestje zullen trakteren.

Op zaterdag 3 september komt de Vlaamse popzanger Metejoor, o.a. bekend van de hits Het beste aan mij, Blij om jou te zien, Horizontaal, Hoe kon ik zo dom zijn, 1 op een miljoen, Rendez-vous en Dit is wat mijn mama zei, de tent op stelten zetten. Hij krijgt het gezelschap van Stan van Samang en de Soulbrothers, bestaande uit de energierijke klasbakken Charel van Domburg (bekend van The Magical Flying Thunderbirds) Vincent Goeminne (The Dinky Toys) en Wim Soutaer (bekend van hits als ‘Allemaal’). Zij zullen beslist het podium doe daveren, want het zijn straffe muzikanten die zich aan alle genres wagen.

Op zondag vier september is het de dag van de Nederlanders, want dan ontvangt Koekelare Leeft het Feestteam, Jettie Palettie en The Dirty Daddies.

Afsluiten van het vierdaags festival Koekelare Leeft doen ze op maandag 5 september met Bram en Lennert, Niels Destadsbader en Regi Live, die voor de gelegenheid ook Camille, Olivia Trappeniers, Paulien en Jaap Reesema meebrengt.

Tickets zijn nog steeds te koop via www.koekelareleeft.be . Nieuw dit jaar is dat de tickets in twee waves worden aangeboden. De eerste eindigt nu op woensdag 15 juni, waarna de tickets dan iets duurder worden, maar toch nog democratisch en spotgoedkoop, in vergelijking met tal van andere festivals. Tickets voor vrijdag en zondag kosten tot 15 juni zes euro (10 euro nadien), voor de zaterdag 15 euro tot 15.06 en nadien 20 euro en voor de maandag respectievelijk 25 euro en 30 euro na 15 juni.

Gemeentelijk traktaat inwoners

Het gemeentebestuur van Koekelare lost ook een belofte in, want in het coronatijdperk hield het gemeentebestuur zich ook aan de regels en hielden ze geen nieuwjaarsreceptie. Zij beloofden echter alle inwoners van Koekelare te trakteren van zodra het mocht. En om geen risico te lopen op slecht weer wanneer ze het traktaat buiten zouden houden zoals aanvankelijk gepland, koos het gemeentebestuur ervoor de handen in elkaar te slaan met de mensen van vzw De Motefeesten en trakteren ze al hun inwoners op 28 augustus 2022 in de grote feesttent van Koekelare Leeft met een drankje en een optreden van Alex en Rudi. Maar later meer daarover. Koekelarenaars hou alvast ook die datum vrij als je erbij wilt zijn. (EV)