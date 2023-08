Koekelare haalt reuzen van stal voor kunst- en ambachtenmarkt KoekelArt

De landelijke Fransmansgemeente Koekelare haalde haar drie reuzen: Pietje Kane, Snelle Beeze en Hinten Mokker van stal naar aanleiding van de kunst- en ambachtenmarkt KoekelArt. De markt toverde het zonovergoten Concertplein met 60 deelnemers om tot het petit Montmartre in Parijs.

“De reuzen zijn nog nooit samen op stap geweest en het is hoogtijd dat onze Koekelaarse bevolking kennis maakt met deze drie legendarische figuren”, stelde schepen van cultuur Jessy Salenbien (Vooruit). “Misschien is dit het begin van een nieuwe reuzentraditie in onze mooie gemeente!”

Pietje Kane was in een ver verleden de eerste wijkburgemeester van de wijk ‘Doeveren en beide dijkjes’ op de grens van Moere en Koekelare. “Zijn echte naam was Charles Vanhooren en hij was varkensslachter van beroep. Hij ging bij de boeren en bij de mensen, die thuis een eigen varkentje kweekten om het slachten en het daags nadien te versnijden”, weet Gery Blomme die voor Pietje Kane zorgdraagt.

Fluitend op de fiets

“Pietje Kane werd in Koekelare geboren op 27 januari 1889. Hij was mijn peter en je kon hem van heinde en verre horen komen, want hij reed op zijn fiets altijd al fluitend rond. En Pietje was verzot op ‘kaantjes’, dat zijn de vleesrestjes die wanneer het vet tot smout gesmolten werd vrijkwamen en een krokant korstje kregen, wat lekkere kost was.”

“Het is ook daaraan te danken dat hij zijn bijnaam of zoals ze dat vroeger pleegden te noemen zijn lapnaam ‘Pietje Kane’ kreeg. Pietje die gehuwd was met Marie-Louise Lagrou, afkomstig van De Mokker, overleed op 30 juni 1961”, vult Pietje Kane zijn petekind Eric Vanhooren aan.

“De reus is ongeveer drie meter hoog en weegt een 15-tal kilogram. De laatste keer dat Pietje Kane in een stoet optrok was zes jaar (2017) terug, toe Gerard Degrijze wijkburgemeester was en het wijkcomité wegens gebrek aan jonge krachten ophield te bestaan

Reuzenpaar

En dan is er nog het reuzenpaar Hinten Mokker en Snelle Beeze. Toenmalige parochiepastoor Karel Anneessens op het gehucht De Mokker, beeldhouwde de koppen en Geert Claeys zorgde voor de kledij en de uitrusting van Hinten en Snelle beeze. Hinten Mokker is een folkloristisch beeld van een ‘fransman’, een seizoenarbeider die vanaf het midden van de 19de eeuw tot laat in de 20ste eeuw naar Frankrijk naar de bietencampagne trok om er zijn boterham te verdienen. De reus is voorzien van een bietenvork, waarmee de seizoenarbeiders tijdens de bietencampagne, de bieten uit de grond stekten. Over zijn schouders hangt een baluchon, een soort schoudertas waarin de arbeider zijn persoonlijke spullen opborg.

Hinten Mokker, meet 3,75 meter hoog en weegt 27 kilo. Hij werd op 14 juli 1990 officieel aan de Mokkernoaren voorgesteld. Tijdens het volksfeest op 21 augustus 1993, werd Hinten officieel ingeschreven in het geboorteregister van de wijk.

Op dat moment kwam ook reuzin Snelle Beeze op de proppen. “Een volksvrouw die met kantklossen – wat indertijd een bezigheid was van veel vrouwen – wat centen verdiende”, vertelt Geert Claeys. “Snelle Beeze is het West-Vlaamse woord voor een mooie knappe jonge meid. Zij vormt de wederhelft van Hinten Mokker die er geen gras liet over groeien toen hij Snelle Beeze zag en meteen smoorverliefd op haar werd en trouwde met haar. Wanneer haar man seizoensarbeid deed in Frankrijk verdiende Snelle Beeze de kost met kantklossen. Dat was de gewoonte in die tijd (Tweede Wereldoorlog)”, geeft Geert verder tekst en uitleg. Snelle Beeze is ook 3,75 meter groot en weegt net zoals haar man 27 kilo.

De comités die destijds de reuzen in het straatbeeld brachten en in leven hielden, bestaan helaas niet meer maar het lokaal bestuur koestert zijn erfgoed. “Met KoekelArt achten we de tijd rijp om onze inwoners en bezoekers kennis te laten maken met deze drie reuzen, die heel wat bekijks hadden en op de foto en filmpjes mochten. En wie weet….. nu ze de smaak te pakken hebben gekregen, komen ze in de toekomst wel vaker op straat”, geven schepen Jessy Salenbien en burgemeester Patrick Lansens ons nog mee.

