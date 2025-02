Kobe draait als dj Gendarme op 80’s Party in De Flodder: “In mijn rijkswachtuniform”

Kobe Lietaert (20) is de nieuwste aanwinst voor het bestuur van jeugdhuis De Flodder. De twintiger is gefascineerd door de Rijkswacht en maakt druk bekeken sketches op TikTok met zijn verzameling kledij, voertuigen en materiaal van de politiedienst. Op vrijdag 7 februari neemt hij een deel van zijn collectie mee naar De Flodder om te draaien als dj Gendarme op de 80’s Party.

Nadat Stan Dewulf, Jarne Dewyse, Maxime Deback en Robbe Seys afgelopen zomer al het bestuur van Jeugdhuis De Flodder versterkten, is er met Poelkapellenaar Kobe Lietaert (20) weer een aanwinst bijgekomen. Kobe is een fervent verzamelaar van alles wat met de Rijkswacht te maken heeft. Hij heeft onder andere een uniform en een Citroën AX van de Rijkswacht in zijn verzameling, maar ook insignes, hoofddeksels en andere hebbedingetjes.

Met zijn collectie pakt Kobe graag uit op TikTok. Regelmatig maakt hij grappige sketches als het typetje ‘wachtmeester Lietaert’. Sommige van die filmpjes gingen viraal en zijn ondertussen al meer dan 40.000 keer bekeken. “Ondertussen zit ik nu aan 1.200 volgers”, zegt Kobe. “Als de tijd het toelaat, post ik geregeld een nieuw filmpje. Die filmpjes hebben geweldig veel succes in West-Vlaanderen.”

Dansmuziek

Wie ‘wachtmeester Lietaert’ in levende lijve aan het werk wil zien, moet op vrijdag 7 februari naar de 80’s Party komen in De Flodder. “Ik zal zelf de plaatjes draaien als DJ Gendarme, volledig in rijkswachtuniform”, zegt Kobe. “Zo zijn we direct in thema, want in de jaren tachtig was de Rijkswacht alomtegenwoordig. De mensen mogen zich verwachten aan leuke dansmuziek uit de jaren tachtig. Ook al ben ik zelf pas twintig en heb ik de jaren tachtig nooit zelf meegemaakt, ik vind dat een machtige tijd met prachtige muziek.”

“Hopelijk is er veel volk”, vervolgt Kobe. “Naast het vaste jongere publiek hoop ik ook een iets ouder publiek aan te trekken. Dertigers, veertigers en vijftigers. Wie verkleed is in het thema krijgt een gratis drankje. Ik zal ook mijn playlist delen op Facebook, zodat alle mensen die het evenement geliket hebben zich kunnen voorbereiden op de muziek.”